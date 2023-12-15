Dilan-Engin Polat soruşturmasına Veysel Şahin ve Derkan Başer de eklendi
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan-Engin Polat çifti hakkında yürütülen soruşturmaya yeni MASAK raporu eklendi. Soruşturmaya daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer de şüpheli sıfatıyla dahil oldu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklandı.
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