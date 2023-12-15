Dilan-Engin Polat soruşturmasına Veysel Şahin ve Derkan Başer de eklendi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan-Engin Polat çifti hakkında yürütülen soruşturmaya yeni MASAK raporu eklendi. Soruşturmaya daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer de şüpheli sıfatıyla dahil oldu.

Dilan-Engin Polat soruşturmasına Veysel Şahin ve Derkan Başer de eklendi - 1

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklandı.

Fenomenlerden "Siber aklama" yöntemi: Türkiye ve Kuveyt'teki dolandırıcılık arasında inanılmaz benzerlik!

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan-Engin Polat soruşturmasına Veysel Şahin ve Derkan Başer de eklendi - 2

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Dilan-Engin Polat soruşturmasına Veysel Şahin ve Derkan Başer de eklendi - 3

Yeni MASAK raporunun eklendiği dosyaya iki şüpheli daha eklendi. Daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer de soruşturmaya şüpheli olarak eklendi.

Dilan-Engin Polat soruşturmasına Veysel Şahin ve Derkan Başer de eklendi - 4

POLAT OLAYININ GEÇMİŞİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan-Engin Polat soruşturmasına Veysel Şahin ve Derkan Başer de eklendi - 5

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Dilan-Engin Polat soruşturmasına Veysel Şahin ve Derkan Başer de eklendi - 6

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Dilan-Engin Polat soruşturmasına Veysel Şahin ve Derkan Başer de eklendi - 7

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Dilan-Engin Polat soruşturmasına Veysel Şahin ve Derkan Başer de eklendi - 8

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16’sı tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dilan-Engin Polat soruşturmasına Veysel Şahin ve Derkan Başer de eklendi - 9
DAHA FAZLA GÖSTER