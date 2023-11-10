Dilan Polat dedikodusu ilçeyi karıştırdı | Altını olan kuyumcuya koştu

Kuyumcu sahibi Emre Sade, 1980 yılından bu yana ilçede hizmet verdiklerini belirterek, “Dün sabah kalktığımda böyle bir dedikoduya maruz kaldım. Dedikodunun nereden ve nasıl çıktığını ben de anlayamadım. O anda insanlar adeta burayı yağmalayama geldi, dışarıda bir sürü insan vardı.” diye konuştu.