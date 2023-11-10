Dilan Polat dedikodusu ilçeyi karıştırdı | Altını olan kuyumcuya koştu
Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan bir kuyumcunun Dilan Polat - Engin Polat çiftinin tutuklandığı soruşturmada gözaltına alındığı iddiası, izdihama neden oldu. Kuyumcuda emanet bulunan altınlarını almak isteyenler, işletmenin önüne koşarken; iş yerinin sahibi Emre Sade, iddiaları yalanladı. Sade, “İddiaları uyandığımda gördüm, tamamen yalandan ibaret, şikayetçi olacağız.” dedi.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcunun Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın tutuklandığı kara para aklama soruşturmasında gözaltına alındığı iddiası, izdiham yaşanmasına yol açtı.