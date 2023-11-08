Dilan Polat Engin Polat soruşturması | Milyonlarca liralık havaleye "harçlık" savunması
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun birden fazla kişiye komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğine konuşması soruşturma dosyasında yer alırken tutuklanan Engin Polat'ın ifadesinde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için "harçlık" savunması yaptığı öğrenildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın sorgu tutanaklarınından ayrıntılar gelmeye devam ederken Engin Polat'ın ifadesinde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için "25 milyon liranın 7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım." diyerek savunma yaptığı öğrenildi.