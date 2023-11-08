Dilan Polat’ın telefon konuşmaları ortaya çıktı: Komple sil sonra da temizle

İŞTE O TELEFON GÖRÜŞMESİ

Dilan Polat'ın Burcu Gülen isimli kadınla yaptığı telefon görüşmesi;



Burcu Gülen: Alo

Dilan Polat: Efendim Burcu

Burcu Gülen: Dilan hanım şey, Cansu'nun telefonunu aldılar da onlarda galiba

Dilan Polat: Cansu'nun şahsi telefonunu niye alıyor ki

Burcu Gülen: Bilmiyorum sen buranın nesisin dedi ondan sonra işte Cansu dedi ki müdürüyüm dedi alayım telefonunu dedi aldı (diğer hedef engin polat konuşur: Cansu telefonunu vermesin ne alakası var)

Burcu Gülen: Aldılar direk mesajları

Engin Polat: Avukat geliyor avukata söylesin

Burcu Gülen : Dilan hanım bence siz Dilan hanım bence siz şey yapın mesajları geri çekin biz de hemen çıkalım gruptan silelim yönetici siz misiniz grubu direk silin

Dilan Polat : Grupları komple sil hayatım temizle de sonra hepsini

Burcu Gülen: Alo efendim Dilan hanım

Dilan Polat: ordalar mı hala

Burcu Gülen: evet evet hala buradalar şey şu an girişte bilgisayarları filan kontrol ediyorlar Cansuyla bir tanesi de yukarı falan çıktı hala buradalar

Dilan Polat: Magazin falan geldi mi

Burcu Gülen: efendim

Dilan Polat: Magazin falan geldi mi

Burcu Gülen: yok yok magazin yok da zaten bizim kadınlar magazin gibi Dilan hanım

Dilan Polat: hımm

Burcu Gülen: Yani gelmesine de çokta gerek yok bence hepsi çekiyor çünkü

Dilan Polat: İzin vermeyin

Burcu Gülen: Şey avukat ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir şey yapmayın diyor yani Cansu'nun telefonu aldırmamış galiba

Dilan Polat: Almışlar mı

Burcu Gülen: he Hazal'ında almışlar Cansu'nun da almışlar siz yolda mısınız geliyor musunuz

Dilan Polat: Hıhı yoldayım canım

Burcu Gülen: Tamam tamam dilan hanım

Dilan Polat: Hadi bay bay