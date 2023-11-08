Dilan Polat’ın telefon konuşmaları ortaya çıktı: Komple sil sonra da temizle
"Kara para aklamak", "vergi kaçırmak" ve "örgüt kurmak" suçlamasıyla tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftinin çalışanıyla telefon ve WhatsApp görüşmesi ortaya çıktı. Silinme talimatı verdiği sohbet grubu için "Bu grup bizim işlemlerden öncesi ve sonrası atıldığı gruptur. Benimde orada vücudumun fotoğraflarının olması, ayrıca müşterilerimizin müstehcen görüntülerinin olması sebebiyle endişe ettim." diyen Dilan Polat'ın polise mali konularla eşi Engin Polat'ın ilgilendiğini ifade ettiği öğrenildi. Öte yandan Polat, para transferleri konusunda ise "Bilgim yok." yanıtını verdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.