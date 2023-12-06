Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında el konulan araçlar görüntülendi. Sayıları 16'yı bulan ve aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı araçlar TMSF'ye devredildi.

Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi - 1

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve önceki gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen araçlar, Fon yetkililerince teslim alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi - 2

Yedieminden alınarak bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına getirilen araçlarda inceleme yapılarak eksper raporu tutturuldu ve kayıt altına alındı.

Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi - 3

Sayıları 16'yı bulan ve aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı araçlar görüntülendi.

Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi - 4
Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi - 5
Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi - 6
Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi - 7
Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi - 8
Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi - 9
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