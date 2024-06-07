Dilan Polat ile Engin Polat’ın azmettiricilik davasında yeni gelişme: Dilan Polat’ın avukatıyla tartışan hakim dosyadan çekilmek istedi
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşin Engin Polat’ın azmettirici olarak yargılandığı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlatılmasına ilişkin davada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Davaya bakan mahkemenin başkanı, dosyadan çekilmek için dilekçe verdi. Dilan Polat’ın avukatının, dosyayı odasında görüşmeyi teklif ettiğini anlatan mahkeme başkanı, “Hiçbir şekilde avukatlarla hiçbir dosyayı odamda görüşmediğimi ve odama kabul etmediğimi beyan ettim.” dedi. Talebi reddedilen avukatın, “Yapacak bir şey kalmadı, sizi HSK’ya şikayet edeceğim.” dediğini anlatan mahkeme başkanı, “Şahsımın ve yargının tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibalar bırakacağı değerlendirilmiş olup, davadan çekilmiş bulunmaktayım.” ifadelerini kullandı. Dilekçeyi inceleyen bir üst mahkeme, dosyanın aynı mahkemeye iadesine karar verdi
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davayada dikkat çekici bir gelişme yaşandı.Bahçeşehir 1’inci Kısım Doğa Parkı’nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.