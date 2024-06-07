Dilan Polat ile Engin Polat’ın azmettiricilik davasında yeni gelişme: Dilan Polat’ın avukatıyla tartışan hakim dosyadan çekilmek istedi

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşin Engin Polat’ın azmettirici olarak yargılandığı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlatılmasına ilişkin davada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Davaya bakan mahkemenin başkanı, dosyadan çekilmek için dilekçe verdi. Dilan Polat’ın avukatının, dosyayı odasında görüşmeyi teklif ettiğini anlatan mahkeme başkanı, “Hiçbir şekilde avukatlarla hiçbir dosyayı odamda görüşmediğimi ve odama kabul etmediğimi beyan ettim.” dedi. Talebi reddedilen avukatın, “Yapacak bir şey kalmadı, sizi HSK’ya şikayet edeceğim.” dediğini anlatan mahkeme başkanı, “Şahsımın ve yargının tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibalar bırakacağı değerlendirilmiş olup, davadan çekilmiş bulunmaktayım.” ifadelerini kullandı. Dilekçeyi inceleyen bir üst mahkeme, dosyanın aynı mahkemeye iadesine karar verdi

Dilan Polat ile Engin Polat’ın azmettiricilik davasında yeni gelişme: Dilan Polat’ın avukatıyla tartışan hakim dosyadan çekilmek istedi - 1

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davayada dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Bahçeşehir 1’inci Kısım Doğa Parkı’nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan Polat ile Engin Polat’ın azmettiricilik davasında yeni gelişme: Dilan Polat’ın avukatıyla tartışan hakim dosyadan çekilmek istedi - 2

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın azmettirme suçundan cezalandırılması istenen davanın ilk duruşması 25 Nisan günü Küçükçekmece Adliyesi’nde görülmüştü.

Dilan Polat ile Engin Polat’ın azmettiricilik davasında yeni gelişme: Dilan Polat’ın avukatıyla tartışan hakim dosyadan çekilmek istedi - 3

ÇETE DOSYASIYLA BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Hakim görülen ilk duruşmada verdiği ara kararda dosyasının İstanbul Adliyesi’nde bulunan çete dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti.

Görülen ilk duruşmanın ardından davanın müştekisi Banu Parlak ise şikayetinden vazgeçmişti. Dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi, verilen birleştirme kararını bozdu.
Dilan Polat ile Engin Polat’ın azmettiricilik davasında yeni gelişme: Dilan Polat’ın avukatıyla tartışan hakim dosyadan çekilmek istedi - 4

AVUKATLA TARTIŞAN HAKİM DOSYADAN ÇEKİLMEK İSTEDİ

Yaşananların ardından Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi tarafından Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunuldu.

Mahkeme başkanı söz konusu dilekçede, Dilan Polat’ın avukatı Hüseyin Kaya ile adliye koridorunda yaşadıklarını anlattı.

Dilan Polat ile Engin Polat’ın azmettiricilik davasında yeni gelişme: Dilan Polat’ın avukatıyla tartışan hakim dosyadan çekilmek istedi - 5

"AVUKATLARLA HİÇBİR DOSYAYI ODAMDA GÖRÜŞMEDİĞİMİ BEYAN ETTİM"

Mahkeme başkanı “Avukat Hüseyin Kaya, dosya hakkında bir şeyler söylemek istediğini, tutukluluğun devamına gerekçe olarak gösterilen üst haddin neyi ifade ettiğini sorduğunda kendisine yasada yazdığını beyan etmemden sonra taleplerinin reddedildiğini, yazılması gereken müzakerelerin yazılmadığını beyan ederek odamda görüşmek istediğini belirtmesi karşısında Hiçbir şekilde avukatlarla hiçbir dosyayı odamda görüşmediğimi ve odama kabul etmediğimi beyan ettim.” ifadelerini kullandı.

Dilan Polat ile Engin Polat’ın azmettiricilik davasında yeni gelişme: Dilan Polat’ın avukatıyla tartışan hakim dosyadan çekilmek istedi - 6

Avukatın kendisine, “Yapacak bir şey kalmadı sizi HSK’ya şikayet edeceğim.” dediğini anlatan mahkeme başkanı, şöyle devam etti:

“Bu aşamadan sonra şahsım yönünden mutlak surette tarafsızlığımdan şüpheye düşüldüğü bu aşamadan sonra ne karar verirsem vereyim tarafların hiçbir şekilde memnun olmayacakları, kararlarda tarafsızlığıma şüphe olarak bakacakları, hatta tarafsızlığımı kabul etmeyecekleri, şahsımın ve yargının tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibaalar bırakacağı değerlendirilmiş olup davadan çekilmiş bulunmaktayım. Çekilme talebinin kabulü ile dosyaya bakacak başka bir hakimin görevlendirilmesini talep ederim.”

Dilan Polat ile Engin Polat’ın azmettiricilik davasında yeni gelişme: Dilan Polat’ın avukatıyla tartışan hakim dosyadan çekilmek istedi - 7

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyanın aynı mahkemeye iadesine ve Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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