Dilan Polat ile Engin Polat’ın azmettiricilik davasında yeni gelişme: Dilan Polat’ın avukatıyla tartışan hakim dosyadan çekilmek istedi

Avukatın kendisine, “Yapacak bir şey kalmadı sizi HSK’ya şikayet edeceğim.” dediğini anlatan mahkeme başkanı, şöyle devam etti:

“Bu aşamadan sonra şahsım yönünden mutlak surette tarafsızlığımdan şüpheye düşüldüğü bu aşamadan sonra ne karar verirsem vereyim tarafların hiçbir şekilde memnun olmayacakları, kararlarda tarafsızlığıma şüphe olarak bakacakları, hatta tarafsızlığımı kabul etmeyecekleri, şahsımın ve yargının tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibaalar bırakacağı değerlendirilmiş olup davadan çekilmiş bulunmaktayım. Çekilme talebinin kabulü ile dosyaya bakacak başka bir hakimin görevlendirilmesini talep ederim.”