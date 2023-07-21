Diril çifti davasının tek sanığına müebbet hapis cezası
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 2020 yılında kaybolduktan 2 ay sonra cesedi bulunan, eşi Hürmüz Diril’e ise henüz ulaşılamayan Şimuni Diril’in öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Davanın tutuklu tek sanığı Apro Diril, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Şırnak’taki Diril çifti davasında karar açıklandı. Davanın tek sanığı Apro Diril, “Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.