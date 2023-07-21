Diril çifti davasının tek sanığına müebbet hapis cezası

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 2020 yılında kaybolduktan 2 ay sonra cesedi bulunan, eşi Hürmüz Diril’e ise henüz ulaşılamayan Şimuni Diril’in öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Davanın tutuklu tek sanığı Apro Diril, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Diril çifti davasının tek sanığına müebbet hapis cezası - 1

Şırnak’taki Diril çifti davasında karar açıklandı. Davanın tek sanığı Apro Diril, “Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Diril çifti davasının tek sanığına müebbet hapis cezası - 2

Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde, 8 Ocak 2020’de kaybolan Diril çiftinden Şimuni Diril'in 20 Mart 2020'de Hezil Çayı kenarında cesedi bulundu, eşi Hürmüz Diril’e ise ulaşılamadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından çiftin akrabaları Apro Diril, İsmail Y. ve Behçet Ö. hakkında Şimuni Diril'in öldürülmesine ilişkin “Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan dava açıldı.

Diril çifti davasının tek sanığına müebbet hapis cezası - 3

Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, tutuklu sanık Apro Diril ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Apro Diril’e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Diril çifti davasının tek sanığına müebbet hapis cezası - 4

İyi hal indirimi uygulayan ve yaşını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti Apro Diril’in cezasını müebbet hapis cezasına çevirdi.

Mahkeme, Behçet Ö. ve İsmail Y.’ye ise beraat kararı verdi.

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