Diril çifti davasının tek sanığına müebbet hapis cezası

Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde, 8 Ocak 2020’de kaybolan Diril çiftinden Şimuni Diril'in 20 Mart 2020'de Hezil Çayı kenarında cesedi bulundu, eşi Hürmüz Diril’e ise ulaşılamadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından çiftin akrabaları Apro Diril, İsmail Y. ve Behçet Ö. hakkında Şimuni Diril'in öldürülmesine ilişkin “Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan dava açıldı.