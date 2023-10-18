Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları bekleniyor
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım alımı gerçekleştirilecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alımına dair sonuç tarihi araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak. Başvurular ise yakın zaman önce sona erdi. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçlarına dair bilgiler...