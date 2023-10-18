Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları bekleniyor

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.



Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.