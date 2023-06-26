Diyanet Kurban Bayram namazı vakitlerini: Bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı saatleri, Kurban Bayramı öncesi gündeme gelen konulardan biri oldu. Namaz vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayram namazı vakitlerini günler öncesinden paylaşmıştı. Peki, bayram namazı İstanbul, Ankara ve İzmir'de saat kaçta kılınacak? İşte il il Kurban Bayram namazı vakitleri...

Diyanet Kurban Bayram namazı vakitlerini: Bayram namazı saat kaçta? - 1

Bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 Kurban Bayramı namaz saatlerini resmi sitesi olan namazvakitleri.diyanet.gov.tr den yayınladı.

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Diyanet Kurban Bayram namazı vakitlerini: Bayram namazı saat kaçta? - 2

DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 05.57 İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24, Çanakkale'de 06.22, Iğdır'da 05.12'de kılınacak.

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Diyanet Kurban Bayram namazı vakitlerini: Bayram namazı saat kaçta? - 3

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete
şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

Diyanet Kurban Bayram namazı vakitlerini: Bayram namazı saat kaçta? - 4

ABDESTSİZ OLARAK KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte kurban bir kurbet
(Allah’a yakınlaşma aracı) olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.

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