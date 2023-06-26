Diyanet Kurban Bayram namazı vakitlerini: Bayram namazı saat kaçta?
Bayram namazı saatleri, Kurban Bayramı öncesi gündeme gelen konulardan biri oldu. Namaz vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayram namazı vakitlerini günler öncesinden paylaşmıştı. Peki, bayram namazı İstanbul, Ankara ve İzmir'de saat kaçta kılınacak? İşte il il Kurban Bayram namazı vakitleri...
Bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 Kurban Bayramı namaz saatlerini resmi sitesi olan namazvakitleri.diyanet.gov.tr den yayınladı.