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Diyarbakır Belediye başkan adayları kimlerdir? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Diyarbakır Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır yerel seçim sonuçları..

Diyarbakır Belediye başkan adayları kimlerdir? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

DİYARBAKIR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini 490.571 alınan oy ve %62.93 oy oranı ile HDP adayı ADNAN SELÇUK MIZRAKLI kazanmıştır. Mızraklı'nın görevden alınması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Ali İhsan Su üstleniyor. 

Diyarbakır Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • HDP 14
  • AK Parti 2
  • Saadet Partisi 1




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Diyarbakır Belediye başkan adayları kimlerdir? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

DİYARBAKIR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ali İhsan SU Kimdir?

5.06.1959 yılında Konya'da doğan Ali İhsan SU, Üniversite öncesi eğitimini Konya'da tamamlamıştır.

İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1985 yılında mezun olup, master eğitimini bitirdikten sonra 1988 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girmiştir.

Bitlis-Ahlat İlçesi Kaymakam Vekilliği yapan Ali İhsan SU, 76. dönem Kaymakamlık kursunu bitirerek, kurucu kaymakam olarak Ankara-Evren İlçesi Kaymakamlığına atanmıştır. Evren İlçesinin İlk Kaymakamı olarak İlçe kuruluşunu tamamlamıştır.

Daha sonra Diyarbakır-Çermik İlçesi Kaymakamlığı, Hakkâri İli Vali Yardımcılığı, Afyon-Çay İlçesi Kaymakamlığı, Bilecik-Söğüt İlçesi Kaymakamlığı, Samsun-Terme İlçesi Kaymakamlığı, Hatay-İskenderun Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur.

1989 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından 1 yıllık süre ile İngiltere'ye mesleki inceleme ve staj programı için gönderilen Ali İhsan SU, Valilik düzeyinde birçok takdir ve teşekkür belgesi almış olup, ayrıca çalıştığı İl ve İlçenin sivil toplum kuruluşlarından da çeşitli ödüller almıştır.
1985 yılında bitirdiği Siyasal Bilgiler Fakültesinin ardından İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi dalında master yapmış ve Kamu Yönetimi Uzmanı unvanı almıştır.

İçişleri Bakanlığının düzenlemiş olduğu AB Fonları, Afet Yönetimi, İnsan Hakları, Sınır Mevzuatı, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Yerel Yönetim Reformları, Yönetim ve Denetim v.b. konularda hizmet içi eğitim kurslarına katılmış ve başarı ile tamamlamıştır.
2006 yılında kabul edilen '1700 Sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu'na eklenen ek 3.maddesine ve ilgili yönetmeliğin hükümlerine istinaden 'Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri' statüsüne yükselmiştir.

Diyarbakır Belediye başkan adayları kimlerdir? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Diyarbakır Belediye başkan adayları kimlerdir? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

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