Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman?
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Hatay, Adana ve Osmaniye'de evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen konutların kurası yakın zaman içinde içerisinde çekilecek. Diyarbakır'da 3+1 olarak inşa edilecek konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı. Peki, Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman?
Diyarbakır'da inşa edilen afet konutunun kurası yakın zaman içinde çekilecek. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından, yeni yapılan konutlar yakında sahiplerini bulacak. Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde 321 blok, 6 bin 40 konuttan oluşan projede inşa çalışmaları devam ediyor. İşte, Diyarbakır deprem konutları kura çekimi hakkında bilgiler...