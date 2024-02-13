Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Hatay, Adana ve Osmaniye'de evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen konutların kurası yakın zaman içinde içerisinde çekilecek. Diyarbakır'da 3+1 olarak inşa edilecek konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı. Peki, Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman?

Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman? - 1

Diyarbakır'da inşa edilen afet konutunun kurası yakın zaman içinde çekilecek. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından, yeni yapılan konutlar yakında sahiplerini bulacak. Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde 321 blok, 6 bin 40 konuttan oluşan projede inşa çalışmaları devam ediyor. İşte, Diyarbakır deprem konutları kura çekimi hakkında bilgiler...

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Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman? - 2

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde TOKİ tarafından 5 etap halinde 321 bloktan oluşan 6 bin 40, Çermik ilçesinde de 15 bloktan oluşan 238 deprem konutunun inşa çalışmalarına başlandı.

Tamamı 3+1 olarak inşa edilen konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı.

Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman? - 3

Hazro ilçesinde de 3+1 ve 2+1 olacak şekilde 142 konutun da inşa çalışmalarına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce tek katlı, 3+1, brüt 130 metrekare, net 116.57 metrekare olarak projelendirilen 104 köy tipi afet konutunun da yapımına başlandı.

Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman? - 4

Kent genelinde yapımı süren konutlardan 823'ü ile 36 da köy tipi afet konutu olmak üzere 859'u teslime hazır hale getirildi.

Teslime hazır konutların yol, su, elektrik, kanalizasyon, ada içi yollar, telefon hatları, çevre aydınlatma, peyzaj ve ada içi yeşil alan çalışmaları da eş zamanlı tamamlandı.

Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman? - 5

DİYARBAKIR DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için yapılan konutlardan 4 bin 971'i bu ay içerisinde hak sahiplerine dağıtılacak.

Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman? - 6

Tamamlanan konutlar bu ay çekilecek kurayla sahiplerini bulacak. Tarih bilgisi netleşince haberimizde yer vereceğiz.

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