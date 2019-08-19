Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine polis çemberi
ntv.com.tr, İHA
Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlıkları sabah saatlerinde polis çemberine alındı. İçişleri Bakanlığı, 3 kentin büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Belediye binalarında polisin araması devam ediyor.
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HDP'li 3 büyükşehir belediyesi sabah saatlerinde polis çemberine alındı!
SON DAKİKA: DİYARBAKIR, VAN VE MARDİN BELEDİYELERİNE OPERASYON
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Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlıklarına yönelik operasyonla ilgili, İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Açıklamada, 3 kentin HDP'li belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını ve yerlerine başkan vekillerinin görevlendirildiği belirtildi.
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Buna göre Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertangörevlerinden uzaklaştırılırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak görevlendirildi.
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