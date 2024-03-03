Diyarbakır'da milyonluk soygun | Sevgilisiyle birlikte dedesini soydu: Merdivenden itilen yaşlı adam öldü
Diyarbakır'da bir torun, iddiaya göre dedesinin evini soymak için erkek arkadaşıyla birlikte plan yaptı. Torunun, evin anahtarının kopyasını erkek arkadaşına verdiği ortaya çıktı. Zanlılar girdikleri evden 1 milyon lira değerindeki altınları çaldı. Hırsızlarla karşılaşan 63 yaşındaki ev sahibi Veysi Akkurt itilerek merdivenden düştü. Akkurt kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Yaşlı adamın torununun da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da torununun, sevgilisiyle planladığı 1 milyon liralık soygunda merdivenden itilen dede yaşamını yitirdi.