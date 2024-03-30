Diyarbakır'da petrol arama sahasındaki boru hattında sızıntı: Ham petrol Kamışlı Çayı’na aktı
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol arama sahasındaki boru hattından sızan ham petrol, Kamışlı Çayı’na aktı. Bölgede çalışma başlatıldı. TPAO'dan yapılan açıklamada bölgedeki özel bir su hattı projesi çalışması sırasında yapılan kazıda iş makinesinin boru hattına zarar verdiği belirtildi.
Hazro ilçesine bağlı kırsal İncekavak Mahallesi’nde, TPAO’nun petrol arama faaliyeti yaptığı sahada, petrol boru hattında dün akşam saatlerinde sızıntı meydana geldi.