imsakiye

Diyarbakır'da petrol arama sahasındaki boru hattında sızıntı: Ham petrol Kamışlı Çayı’na aktı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol arama sahasındaki boru hattından sızan ham petrol, Kamışlı Çayı’na aktı. Bölgede çalışma başlatıldı. TPAO'dan yapılan açıklamada bölgedeki özel bir su hattı projesi çalışması sırasında yapılan kazıda iş makinesinin boru hattına zarar verdiği belirtildi.

Diyarbakır'da petrol arama sahasındaki boru hattında sızıntı: Ham petrol Kamışlı Çayı’na aktı - 1

Hazro ilçesine bağlı kırsal İncekavak Mahallesi’nde, TPAO’nun petrol arama faaliyeti yaptığı sahada, petrol boru hattında dün akşam saatlerinde sızıntı meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır'da petrol arama sahasındaki boru hattında sızıntı: Ham petrol Kamışlı Çayı’na aktı - 2

Sızan petrol, Silvan ilçesinden de geçen Kamışlı Çay’ına karıştı.

Diyarbakır'da petrol arama sahasındaki boru hattında sızıntı: Ham petrol Kamışlı Çayı’na aktı - 3

Şirket yetkililerince sahada onarım ve temizleme çalışmaları başlatıldı.

Diyarbakır'da petrol arama sahasındaki boru hattında sızıntı: Ham petrol Kamışlı Çayı’na aktı - 4

Petrolün Dicle Nehri’ne ve çevreye yayılmaması için set oluşturuldu.

Ekiplerin bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'da petrol arama sahasındaki boru hattında sızıntı: Ham petrol Kamışlı Çayı’na aktı - 5

TPAO’dan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bölgedeki özel bir su hattı projesi çalışması sırasında yapılan kazıda iş makinesinin boru hattına zarar verdiği belirtilerek, şöyle denildi:

Diyarbakır'da petrol arama sahasındaki boru hattında sızıntı: Ham petrol Kamışlı Çayı’na aktı - 6

"İŞ MAKİNESİ PETROL BORU HATTINA ZARAR VERDİ"

"Diyarbakır'ın Hazro İlçesi ile Çaytepe (Katin) Köyü arasında gerçekleştirilen özel bir su hattı projesi kapsamında yapılan kazı çalışmaları esnasında, iş makinelerinin petrol hattına zarar vermesi sonucunda bir sızıntı meydana gelmiştir. Hızlı bir şekilde harekete geçilmiş olup, petrol akışı derhal kesilmiş ve sızan petrolün çevreye yayılmasını engellemek amacıyla 3 farklı noktada hendekler açılarak petrol toplanmıştır. Toplanan petrol, tankerler aracılığıyla üretim istasyonlarına nakledilmekte ve çevreye herhangi bir zarar vermesi önlenmektedir. Dereye sızan petrolün kontrol altına alınması için Çevre ve İş Güvenliği ekiplerimiz tarafından gerekli önlemler alınmış ve temizlik çalışmaları hızla devam etmektedir. Çevre temizliğinin en geç 3 gün içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu süreçte çevre hassasiyeti ve kamu güvenliği en üst düzeyde tutulmakta olup sızan petrol için gerekli önlemlerin alındığını belirtmek isteriz."

DAHA FAZLA GÖSTER