Diyarbakır’da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol kuyusunda, sondaj sırasında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralandı. Durumu haber alarak olay yerine gitmeye çalışan ölen işçinin ailesi de yolda trafik kazası geçirdi. Kazada ise 3 kişi yaralandı.