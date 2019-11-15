Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK mensuplarının bulunması, etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınaklar tespit edilerek, silah ve mühimmatların muhafaza altına alınması, diğer malzemeler ile sığınakların imha edilmesi, terör örgütü mensupları ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, saklanan uyuşturucunun bulunması, bunları gizleyenlerin adalete teslim edilmesi için Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 13 Kasım'da Kıran-5 Operasyonu kapsamında "Şehit Güvenlik Korucusu Malik Yıldız-02 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.