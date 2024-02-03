Diyarbakır’da yangın paniği: Plaza tahliye edildi
Diyarbakır’da bir restoranın bacasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan duman, büyük panik yaşanmasına neden oldu.
Diyarbakır’da restoranın bacasında çıkan yangın, korkuya neden oldu.
Diyarbakır’da restoranın bacasında çıkan yangın, korkuya neden oldu.
Kayapınar ilçesine bağlı Mahabat Bulvarı’ndaki restoranın arka kısmındaki bacasında öğle saatlerinde yangın çıktı.Çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yandaki plaza da tahliye edildi.
Bu sırada plazadan çıkarılan çocuklar, panik yaşadı.İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.