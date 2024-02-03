Diyarbakır’da yangın paniği: Plaza tahliye edildi

Diyarbakır’da bir restoranın bacasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan duman, büyük panik yaşanmasına neden oldu.

Diyarbakır’da yangın paniği: Plaza tahliye edildi - 1

Diyarbakır’da restoranın bacasında çıkan yangın, korkuya neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır’da yangın paniği: Plaza tahliye edildi - 2

Kayapınar ilçesine bağlı Mahabat Bulvarı’ndaki restoranın arka kısmındaki bacasında öğle saatlerinde yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Diyarbakır’da yangın paniği: Plaza tahliye edildi - 3

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yandaki plaza da tahliye edildi.

Diyarbakır’da yangın paniği: Plaza tahliye edildi - 4

Bu sırada plazadan çıkarılan çocuklar, panik yaşadı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Diyarbakır’da yangın paniği: Plaza tahliye edildi - 5

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Diyarbakır’da yangın paniği: Plaza tahliye edildi - 6
Diyarbakır’da yangın paniği: Plaza tahliye edildi - 7
Diyarbakır’da yangın paniği: Plaza tahliye edildi - 8
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