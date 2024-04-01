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Diyarbakır’da yangında can pazarı: Alevlerden kurtulmak isteyen itfaiye eri, yüksekten düştü

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye erleri alevlerin arasında kaldı. Can pazarının yaşandığı olayda, alevlerden kurtulmak isteyen erlerden biri halatla aşağı indiği sırada yüksekten düşerek yaralandı. Yaralı itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır’da yangında can pazarı: Alevlerden kurtulmak isteyen itfaiye eri, yüksekten düştü - 1

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale sırasında 1 itfaiye personeli yaralandı, 2 itfaiye personeli dumandan etkilendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır’da yangında can pazarı: Alevlerden kurtulmak isteyen itfaiye eri, yüksekten düştü - 2

Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi’ndeki binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır’da yangında can pazarı: Alevlerden kurtulmak isteyen itfaiye eri, yüksekten düştü - 3

Yangına müdahale sırasında çatıda alevlerin arasında mahsur kalan 2 itfaiye personelinden 1’i hortumla aşağıya inmeye çalıştı.

Diyarbakır’da yangında can pazarı: Alevlerden kurtulmak isteyen itfaiye eri, yüksekten düştü - 4

Bu sırada yere yaklaştığı sırada düşen itfaiye personeli yaralandı. 2 itfaiye personeli ise dumandan etkilendi.

Diyarbakır’da yangında can pazarı: Alevlerden kurtulmak isteyen itfaiye eri, yüksekten düştü - 5

3 itfaiye eri ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan çatı katından kopan bazı parçaların düşmesi sonucu binanın giriş katındaki iş yerlerinde de hasar oluştu.

Diyarbakır’da yangında can pazarı: Alevlerden kurtulmak isteyen itfaiye eri, yüksekten düştü - 6

TOMA'ların da desteğiyle ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın binanın çatısında hasara neden oldu.

Diyarbakır’da yangında can pazarı: Alevlerden kurtulmak isteyen itfaiye eri, yüksekten düştü - 7
Diyarbakır’da yangında can pazarı: Alevlerden kurtulmak isteyen itfaiye eri, yüksekten düştü - 8
Diyarbakır’da yangında can pazarı: Alevlerden kurtulmak isteyen itfaiye eri, yüksekten düştü - 9
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