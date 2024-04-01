Diyarbakır’da yangında can pazarı: Alevlerden kurtulmak isteyen itfaiye eri, yüksekten düştü
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye erleri alevlerin arasında kaldı. Can pazarının yaşandığı olayda, alevlerden kurtulmak isteyen erlerden biri halatla aşağı indiği sırada yüksekten düşerek yaralandı. Yaralı itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale sırasında 1 itfaiye personeli yaralandı, 2 itfaiye personeli dumandan etkilendi.