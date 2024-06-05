Diyarbakır’da yol verme kavgası, meydan savaşına dönüştü: 7 yaralı

Diyarbakır’da sürücüler arasında yaşanan yol verme tartışması, silahlı, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan olayda 2 kişi silahla, 2 kişi bıçakla, 3 kişi de aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da yol verme kavgası, meydan savaşına dönüştü: 7 yaralı - 1

Diyarbakır’da sürücüler arasında yaşanan tartışma, meydan savaşına dönüştü.

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu Tepeşehir Kavşağı’nda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır’da yol verme kavgası, meydan savaşına dönüştü: 7 yaralı - 2

İddiaya göre, Şanlıurfa’dan gelen şehirler arası otobüsün şoförü ile 21 AFH 041 plakalı otomobilin sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Diyarbakır’da yol verme kavgası, meydan savaşına dönüştü: 7 yaralı - 3

Tartışmaya sürücülerin tarafları da dahil oldu.

Tartışma, silahlı, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Diyarbakır’da yol verme kavgası, meydan savaşına dönüştü: 7 yaralı - 4

7 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 2 kişi tabancayla, 2 kişi bıçakla, 3 kişi aldıkları darbelerle yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’da yol verme kavgası, meydan savaşına dönüştü: 7 yaralı - 5

Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır’da yol verme kavgası, meydan savaşına dönüştü: 7 yaralı - 6
Diyarbakır’da yol verme kavgası, meydan savaşına dönüştü: 7 yaralı - 7
Diyarbakır’da yol verme kavgası, meydan savaşına dönüştü: 7 yaralı - 8
Diyarbakır’da yol verme kavgası, meydan savaşına dönüştü: 7 yaralı - 9
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