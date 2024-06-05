Diyarbakır’da yol verme kavgası, meydan savaşına dönüştü: 7 yaralı
Diyarbakır’da sürücüler arasında yaşanan yol verme tartışması, silahlı, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan olayda 2 kişi silahla, 2 kişi bıçakla, 3 kişi de aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır’da sürücüler arasında yaşanan tartışma, meydan savaşına dönüştü.Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu Tepeşehir Kavşağı’nda meydana geldi.