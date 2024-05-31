Diyarbakır’daki arazi katliamında aileler barıştı: Barış töreni öncesi tüm firariler teslim oldu

İddianamede, 31 sanıktan 26’sı hakkında tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 5’er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 117'şer yıldan 180'er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 338'er yıldan 530'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.