Diyarbakır’daki arazi katliamında aileler barıştı: Barış töreni öncesi tüm firariler teslim oldu
Diyarbakır’da arazi 9 kişinin yaşamını yitirdiği arazi anlaşmazlığı katliamında Taş ve Alyamaç aileleri barışmaya ikna edildi. Aileler arasında düzenlenecek barış töreni öncesinde firari olarak aranan 6 şüpheli teslim oldu. Bu gelişmeyle birlikte olayla ilgili dosyada firari şüpheli kalmadı.
Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi katliamı olayında Taş ve Alyamaç ailelerinin barış töreni öncesinde firari tüm sanıklar teslim oldu.Olay, 15 Haziran 2023’te Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi’nde meydana geldi.