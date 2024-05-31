Diyarbakır’daki arazi katliamında aileler barıştı: Barış töreni öncesi tüm firariler teslim oldu

Diyarbakır’da arazi 9 kişinin yaşamını yitirdiği arazi anlaşmazlığı katliamında Taş ve Alyamaç aileleri barışmaya ikna edildi. Aileler arasında düzenlenecek barış töreni öncesinde firari olarak aranan 6 şüpheli teslim oldu. Bu gelişmeyle birlikte olayla ilgili dosyada firari şüpheli kalmadı.

Diyarbakır’daki arazi katliamında aileler barıştı: Barış töreni öncesi tüm firariler teslim oldu - 1

Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi katliamı olayında Taş ve Alyamaç ailelerinin barış töreni öncesinde firari tüm sanıklar teslim oldu.

Olay, 15 Haziran 2023’te Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi’nde meydana geldi.

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Diyarbakır’daki arazi katliamında aileler barıştı: Barış töreni öncesi tüm firariler teslim oldu - 2

Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. yaralandı.

Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerlerine de ateş açıldı.
Diyarbakır’daki arazi katliamında aileler barıştı: Barış töreni öncesi tüm firariler teslim oldu - 3

Olayın ardından 15’i tutuklu, 6’sı firari ve daha önce serbest bırakılan 10 kişi de olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında hazırlanan 151 sayfalık iddianame, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Diyarbakır’daki arazi katliamında aileler barıştı: Barış töreni öncesi tüm firariler teslim oldu - 4

İddianamede, 31 sanıktan 26’sı hakkında tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 5’er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 117'şer yıldan 180'er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 338'er yıldan 530'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diyarbakır’daki arazi katliamında aileler barıştı: Barış töreni öncesi tüm firariler teslim oldu - 5

BARIŞ YEMEĞİ ÖNCESİ TESLİM OLDULAR

Kanaat önderleri ve kentin ileri gelenlerinin yaptıkları görüşmeler sonucu Taş ve Alyamaç aileleri barışmayı kabul etti.

Diyarbakır’daki arazi katliamında aileler barıştı: Barış töreni öncesi tüm firariler teslim oldu - 6

Bismil ilçesinde bir düğün salonunda bugün gerçekleştirilecek barış töreni öncesi, dosyada firari bulunan her iki aileden toplam 6 şüpheli de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerine teslim oldu.

Taş ailesinden M.A.T., N.T., M.T., B.T., R.T. ve Alyamaç ailesinden F.A., işlemlerinin ardından Diyarbakır’a götürüldü.
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