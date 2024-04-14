Diyarbakır’daki arazi katliamının baş şüphelisi 10 ay sonra yakalandı

Diyarbakır’da geçen yıl 2 aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kavganın baş şüphelisi firari sanık Behçet Taş, Batman’da yakalandı. Gözaltına alınan Taş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır’daki arazi katliamının baş şüphelisi 10 ay sonra yakalandı - 1

Diyarbakır’daki arazi katliamının baş şüphelisi olaydan 10 ay sonra Batman’da yakalandı.

Olay, 15 Haziran 2023 sabahı, Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi’nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç yaşamlarını yitirdi, Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralandı.

Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerlerine de ateş açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır’daki arazi katliamının baş şüphelisi 10 ay sonra yakalandı - 2

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 12’si tutuklu, 10’u firari ve daha önce serbest bırakılan 9 kişi de olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında hazırladığı 151 sayfalık iddianame, 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, 31 sanıktan 26’sı hakkında tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 5’er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 117’şer yıldan 180’er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 338’er yıldan 530’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Diyarbakır’daki arazi katliamının baş şüphelisi 10 ay sonra yakalandı - 3

FİRARİ BAŞ ŞÜPHELİ BATMAN’DA YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 151 sayfalık iddianamesinde de baş şüpheli olarak ifade edilen firari Behçet Taş’ın, Batman’da bulunduğu yerin ihbarı üzerine, Diyarbakır ve Batman Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Taş, saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındı.

Diyarbakır’daki arazi katliamının baş şüphelisi 10 ay sonra yakalandı - 4

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Behçet Taş, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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