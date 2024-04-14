Diyarbakır’daki arazi katliamının baş şüphelisi 10 ay sonra yakalandı

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 12’si tutuklu, 10’u firari ve daha önce serbest bırakılan 9 kişi de olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında hazırladığı 151 sayfalık iddianame, 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, 31 sanıktan 26’sı hakkında tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 5’er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 117’şer yıldan 180’er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 338’er yıldan 530’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.