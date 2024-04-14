Diyarbakır’daki arazi katliamının baş şüphelisi 10 ay sonra yakalandı
Diyarbakır’da geçen yıl 2 aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kavganın baş şüphelisi firari sanık Behçet Taş, Batman’da yakalandı. Gözaltına alınan Taş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır’daki arazi katliamının baş şüphelisi olaydan 10 ay sonra Batman’da yakalandı.
Olay, 15 Haziran 2023 sabahı, Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi’nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç yaşamlarını yitirdi, Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralandı.Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerlerine de ateş açıldı.