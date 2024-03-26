Diyarbakır'ın "kuş cenneti" Kabaklı Göleti'nde toplu balık ölümleri

"SU KİRLİLİĞİNE ÇOĞUNLUKLA İNSAN FAALİYETLERİ NEDEN OLUYOR"

Prof. Dr. Coşkun, sudaki kirliliğin üst boyutta olduğunu belirterek, "Özellikle yağışların bol olduğu bu dönemde, bu kadar kirliliğin olması izah edilemiyor. Çok yağış var son günlerde ama buna rağmen gölet hala kirli. Acaba yağışlar ile başka yerleşim yerlerinden gelen kanalizasyon gibi yerler mi karıştı gölete? Onlar mı bu duruma sebep oldu? Bunun mutlaka araştırılması gerekiyor.'' dedi.