DMM’den “Sondaj gemisi Abdülhamit Han, Karadeniz’e çıkamıyor” iddiasına açıklama
Sondaj gemisi Abdülhamit Han’ın, kule yüksekliği nedeniyle İstanbul Boğazı’ndan geçemediği öne sürüldü. İddia, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından manipülasyon olarak nitelendirildi. Merkezden yapılan açıklamada, geminin boğazdan geçişi için Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’ne uygun şekilde kulelerinin söküldüğü ve ulaştığı limanda tekrar birleştirildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın kule yüksekliği sebebiyle boğazlardan geçemediğine yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı.