DMM’den “Sondaj gemisi Abdülhamit Han, Karadeniz’e çıkamıyor” iddiasına açıklama

Sondaj gemisi Abdülhamit Han’ın, kule yüksekliği nedeniyle İstanbul Boğazı’ndan geçemediği öne sürüldü. İddia, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından manipülasyon olarak nitelendirildi. Merkezden yapılan açıklamada, geminin boğazdan geçişi için Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’ne uygun şekilde kulelerinin söküldüğü ve ulaştığı limanda tekrar birleştirildiği belirtildi.

DMM’den “Sondaj gemisi Abdülhamit Han, Karadeniz’e çıkamıyor” iddiasına açıklama - 1

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın kule yüksekliği sebebiyle boğazlardan geçemediğine yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı.

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DMM’den “Sondaj gemisi Abdülhamit Han, Karadeniz’e çıkamıyor” iddiasına açıklama - 2

Merkezden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Türkiye’nin sondaj gemilerinden Abdülhamid Han’ın kule yüksekliği sebebiyle boğazlardan geçemediği iddialı haberlerin manipülasyon içerdiği belirtildi.

DMM’den “Sondaj gemisi Abdülhamit Han, Karadeniz’e çıkamıyor” iddiasına açıklama - 3

Geminin, Çanakkale ve İstanbul Boğazı’ndan geçişi için Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’ne uygun şekilde kulelerinin söküldüğü ve ulaştığı limanda tekrar birleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türkiye'nin diğer sondaj gemileri Fatih, Yavuz ve Kanuni için de aynı işlemler uygulanmaktadır. Dolayısıyla Abdülhamid Han gemisinin boğazlardan geçememesi söz konusu değildir. İlgili yönetmelik çerçevesinde hava çekimi 58 metre ve daha yüksek olan gemiler İstanbul Boğazı’ndan, hava çekimi 70 metre ve daha yüksek olan gemiler ise Çanakkale Boğazı'ndan geçememektedir.”

DMM’den “Sondaj gemisi Abdülhamit Han, Karadeniz’e çıkamıyor” iddiasına açıklama - 4
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