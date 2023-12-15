Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Aylık doğalgaz desteği ne kadar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından doğalgaz desteğine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "doğalgaz desteği" açıklaması gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi. İşte, doğalgaz desteği başvurusu hakkında bilgiler...