Dogo Argentino ırkı köpeklerine yargı kararıyla kavuştu

Trabzon'da 14 köpeğiyle yaşayan Recep Bayraktar'ın, yasaklı olduğu bilinen Dogo Argentino ırkı 3 köpeği elinden alınarak barınağa gönderildi. Barınakta köpeklerin vücudunda açılan yaralar nedeniyle köpeklerini geri alabilmek adına dava açan Bayraktar, mahkeme kararıyla 2 ay sonra köpeklerine kavuştu.

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DHA 21.04.2021 - 11:35

Trabzon'un Of ilçesi Örtülü köyünde, 14 köpeğiyle yaşayan Recep Bayraktar’ın 'Dogo Argentino' ırkı 3 köpeği, şikayet üzerine 'yasaklı ırk' olduğu gerekçesiyle belediye rehabilitasyon merkezine gönderildi.

Köpeklerini görebilmek için her gün 160 kilometre uzaklıktaki barınağa gidip gelen Bayraktar'a 28 bin 689 TL ceza da kesildi.

Bayraktar, barınakta vücudunda yaralar oluştuğunu öne sürdüğü köpeklerini alabilmek için dava açtı. Mahkeme, hayvanlara el koyulması kararını iptal ederken, Bayraktar da isimleri Leydi, Pablo ve Korsan olan köpeklerine 2 ay sonra köpeklerine kavuştu.

"YARALARINI İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM" Köpekleri ile çok mutlu olduğunu anlatan Recep Bayraktar, "Hiçbir sorun ve insandan şikayet olmamasına rağmen bazı belirli kişiler, köpeklerin tehlikeli ve yasaklı olduğu şeklinde şikayet ederek barınağa aldırdı." dedi.

Bayraktar, "60 gün barınakta kaldılar ve en az 30 günü köpeklerimin morali bozulmasın, diye barınağa gidip geldim. Yanlarına gitmeme rağmen köpeklerin eskiden kalma izleri var, yaralarını iyileştirmeye çalışıyorum. Köpeklerin hiçbir insana, kimseye zararı veya bir şikayet olmamıştı. Videolardan görüntü keserek tehlikeli hayvan baktığımızı, silah gibi kullanıldığını kastederek şikayet ettiler. Bu köpeklere bakmak kolay değil sorumluluk almak gerekiyor" diye konuştu.

"HAYVANLARIN BARINAKTA ÖLMESİNİN KİME, NE FAYDASI VAR?" Köpeklerine en iyi şekilde baktığını ve yakından ilgilendiğini dile getiren Bayraktar, “Hayvanların barınakta ölmesinin kime, ne faydası var? Dövüştürülen veya zulme uğrayan köpekler varsa onları kurtarın." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, konuşmasının devamında "Köpekler burada insan nasıl kaliteli yaşıyorsa aynı şekilde yaşıyorlar. Yayla gezisinden tutun da yemesi, içmesi, ziyafeti her şeyiyle ilgileniyorum. Bu köpekler benim hayatım. Ömrümü tamamlayana kadar kapımda köpek olacak. Köpeksiz bir hayat düşünemiyorum. İnşallah bu hayvanlara ırkından dolayı tehlikeli ırk muamelesi yapmazlar” dedi.

Bayraktar sözlerine şu cümlelerle devam etti: "‘Dogo Argentino' ırkı köpeklerinin tehlikeli olmadığını savunan Bayraktar, “Bence en tehlikeli hayvanlar sahibi tarafından şiddete, saldırganlığa alıştırılan hayvanlardır. Hiçbir hayvan bence zarar vermez. Bazı insanlar, hayvanlardan daha zararlı. Silah kullanan insanlar, daha zararlı, insan öldürebiliyor”

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