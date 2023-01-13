Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece

Kar yağmadı ama Sibirya soğukları dondurdu. Doğu Anadolu adeta buz kesti.
Dereler, akarsular buzla kaplandı.
Doğu Anadolu bölgesi, son yılların en kurak mevsimini yaşıyor. Bölgedeki çoğu kente henüz kar yağmadı. Ancak soğuk hava etkili oluyor.
En soğuk yerleşim yeri, sıfırın altında 24,9 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. İlçede her tarafı kırağı kapladı.
Soğuk hava Erzurum'da da etkiliydi. Yüksek kesimler, karla kaplandı ancak kent merkezinde halen kar yok.
En düşük hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 15 dereceyi gördü. Şadırvanların kenarı, süs havuzları buz tuttu.
Bayburt ve Erzincan'da da benzer manzaralar vardı. Akarsular dondu, Çoruh nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.
Soğuk hava nedeniyle, ev ve iş yerlerinin camları da buz tuttu.
Araçların yakıt depoları dondu, sürücüler araç altında ateş yakıp depoları ısıtmaya çalıştı.