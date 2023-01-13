Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece

Her yıl bu zamanlarda yoğun karın olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen kar henüz yağmadı. Ancak bölgede dondurucu soğuklar etkili. Ev ve iş yerlerinin camları, dereler, akarsular, araçların motorları bile soğuk hava nedeniyle dondu.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 1

Kar yağmadı ama Sibirya soğukları dondurdu. Doğu Anadolu adeta buz kesti.
Dereler, akarsular buzla kaplandı.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 2

Doğu Anadolu bölgesi, son yılların en kurak mevsimini yaşıyor. Bölgedeki çoğu kente henüz kar yağmadı. Ancak soğuk hava etkili oluyor.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 3

En soğuk yerleşim yeri, sıfırın altında 24,9 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. İlçede her tarafı kırağı kapladı.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 4

Soğuk hava Erzurum'da da etkiliydi. Yüksek kesimler, karla kaplandı ancak kent merkezinde halen kar yok.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 5

En düşük hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 15 dereceyi gördü. Şadırvanların kenarı, süs havuzları buz tuttu.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 6

Bayburt ve Erzincan'da da benzer manzaralar vardı. Akarsular dondu, Çoruh nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 7

Soğuk hava nedeniyle, ev ve iş yerlerinin camları da buz tuttu.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 8

Araçların yakıt depoları dondu, sürücüler araç altında ateş yakıp depoları ısıtmaya çalıştı.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 9
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 10
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 11
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 12
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 13
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 14
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 15
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 16
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 17
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 18
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 19
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 20
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Eksi 24,9 derece - 21

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