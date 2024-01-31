Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı!

Van'da etkili olan kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 22 yerleşim biriminin yolu kapandı.



Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması çalışmalarını sürdürüyor.