Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Birçok ilde kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı. Ardahan'ın Çıldır ilçesi gece eksi 32 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu. Bölgede yüzlerce köy yolu da ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı! - 1

Soğuk havalar ülke genelini etksi altına aldı.

Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 31 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Dondurucu soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı! - 2

Dondurucu soğuk nedeniyle araçların yakıt depoları dondu. Sürücüler araçlarını çalıştıramadı.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı! - 3

Hakkari'de kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 metreye yaklaştı. İl Özel İdaresi ekipleri, çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Çukurca-Yüksekova yolunda zorlu bir çalışma yürüttü.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı! - 4

Hakkari'nin köylerinde ise tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı! - 5

Bitlis'te 147 yerleşim yerine ulaşılamıyor. Ekipler 4 metrelik kar yığınlarının arasında yollları açmaya çalışıyor.


Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı! - 6

Tatvan ilçesinde dondurucu soğuk nedeniyle çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı! - 7

Termometrelerin gece eksi 23'ü gösterdiği Ağrı buz kesti

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı! - 8

VAN, HAKKARİ, BİTLİS VE MUŞ'TA 54 YERLEŞİM YERİNE ULUAŞIM SAĞLANAMADI

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.


Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı! - 9

Van'da etkili olan kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 22 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı! - 10

DOĞU ANADOLU'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINDAN GÖRÜNTÜLER

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı! - 11
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı! - 12
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı! - 13
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı! - 14
DAHA FAZLA GÖSTER