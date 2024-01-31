Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar: Kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı!
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Birçok ilde kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı. Ardahan'ın Çıldır ilçesi gece eksi 32 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu. Bölgede yüzlerce köy yolu da ulaşıma kapandı.
Soğuk havalar ülke genelini etksi altına aldı.
Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 31 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.
Dondurucu soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.