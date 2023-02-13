Doğu buz kesti: Termometreler eksi 32,7 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu'da dün gece soğuk hava etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 32,7 dereceye düştüğü Erzurum'un Tekman ilçesi ile termometrelerin sıfırın altında 31'i gösteren Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk yerleşim merkezleri oldu.

Doğu buz kesti: Termometreler eksi 32,7 dereceyi gösterdi - 1

Kurak ve sıcak geçen aralık, ocak ayından sonra kış, Doğu Anadolu'yu şubatta vurdu. Yaklaşık bir hafta süreyle etkili olan kar yağışından sonra başlayan soğuklar bölgede Sibirya'yı aratmayan görüntüler yaşatıyor.

Doğu buz kesti: Termometreler eksi 32,7 dereceyi gösterdi - 2

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24 derece ölçüldüğü Erzurum'da, şadırvanlar buz tutarken, çatılarda büyük sarkıtlar oluştu.

Doğu buz kesti: Termometreler eksi 32,7 dereceyi gösterdi - 3

Termometrelerin sıfırın altında 32,7 dereceyi gösterdiği Tekman ilçesi bölgenin en soğuk yerleşim birimi oldu. İlçede soğuk sebebiyle insanlar evlerine kapandı.

Doğu buz kesti: Termometreler eksi 32,7 dereceyi gösterdi - 4

SİBİRYA'YI ARATMAYAN SOĞUKLAR

Meteoroloji verilerine göre Doğu'da kent merkezleri ve bazı ilçelerde ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle oldu:

Doğu buz kesti: Termometreler eksi 32,7 dereceyi gösterdi - 5

Ardahan -22,9, Göle -31,Çıldır -22,4

Ağrı -26,1, Diyadin -22.2, Eleşkirt -28.4, Hamur -29,5, Patnos -29,3, Taşlıçay -28,2, Tutak -29,2

Erzincan -15,4, Otlukbeli -26,8, Refahiye -21,4, Tercan -26,9, Çayırlı -29,5

Doğu buz kesti: Termometreler eksi 32,7 dereceyi gösterdi - 6

Erzurum -24,0, Aziziye -29,5, Aşkale -27,3, Horasan -27,5, Hınıs -27,6, Karaçoban -30 Köprüköy -28,3, Tekman -32,7

Iğdır -9.4, Aralık -12.7 Tuzluca -11.7

Doğu buz kesti: Termometreler eksi 32,7 dereceyi gösterdi - 7

Muş-18,0, Bulanık -29,5, Hasköy -21,5, Korkut -23,5, Malazgirt -28,2, Varto -23,2

Kars -23,9, Akyaka -23,5, Sarıkamış -20,8, Selim -25,4, Susuz -21,2.

Doğu buz kesti: Termometreler eksi 32,7 dereceyi gösterdi - 8

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