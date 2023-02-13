Doğu buz kesti: Termometreler eksi 32,7 dereceyi gösterdi

Kurak ve sıcak geçen aralık, ocak ayından sonra kış, Doğu Anadolu'yu şubatta vurdu. Yaklaşık bir hafta süreyle etkili olan kar yağışından sonra başlayan soğuklar bölgede Sibirya'yı aratmayan görüntüler yaşatıyor.
En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24 derece ölçüldüğü Erzurum'da, şadırvanlar buz tutarken, çatılarda büyük sarkıtlar oluştu.
Termometrelerin sıfırın altında 32,7 dereceyi gösterdiği Tekman ilçesi bölgenin en soğuk yerleşim birimi oldu. İlçede soğuk sebebiyle insanlar evlerine kapandı.
SİBİRYA'YI ARATMAYAN SOĞUKLAR
Meteoroloji verilerine göre Doğu'da kent merkezleri ve bazı ilçelerde ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle oldu:
Ardahan -22,9, Göle -31,Çıldır -22,4
Ağrı -26,1, Diyadin -22.2, Eleşkirt -28.4, Hamur -29,5, Patnos -29,3, Taşlıçay -28,2, Tutak -29,2
Erzincan -15,4, Otlukbeli -26,8, Refahiye -21,4, Tercan -26,9, Çayırlı -29,5
Erzurum -24,0, Aziziye -29,5, Aşkale -27,3, Horasan -27,5, Hınıs -27,6, Karaçoban -30 Köprüköy -28,3, Tekman -32,7
Iğdır -9.4, Aralık -12.7 Tuzluca -11.7
Muş-18,0, Bulanık -29,5, Hasköy -21,5, Korkut -23,5, Malazgirt -28,2, Varto -23,2
Kars -23,9, Akyaka -23,5, Sarıkamış -20,8, Selim -25,4, Susuz -21,2.