Doğu Ekspresi bilet satış fiyatı ne kadar?

SEFERLER 11 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Ekspres trenlerinin 2023-2024 sezonunda yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:



"Ekonomik, konforlu ve güvenli bir taşımacılık hizmeti ile Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerinin keşfedilmesi sağlanıyor. Doğu Ekspresi son yıllarda farklı tatil seçeneği arayan seyahatseverlerin, sanat tutkunlarının gözdesi haline geldi. Bu yıl turistik Doğu Ekspresi seferleri 11 Aralık'ta başlayacak, bilet satışları bugün başladı. Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara'dan 11 Aralık 2023-8 Mart 2024 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan 13 Aralık 2023-10 Mart 2024 tarihleri arasında çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak."



Uraloğlu, Kars'taki Ani Harabeleri'nden Çıldır Gölü'ne kadar birçok tarihi ve turistik güzelliklere Turistik Doğu Ekspresi ile ulaşılabildiğine işaret ederek, "Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuklarını sosyal medyada paylaşması bu trene talebi gittikçe daha da artırıyor, ünü sınırları aşıyor. Bu güzergahta artan yolcu talebini karşılamak üzere sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi de sadece Kars'ın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.