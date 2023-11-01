Doğu Ekspresi bilet satış fiyatı ne kadar?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin yerli ve yabancı her yaş grubundan yolculara keyifli, farklı, konforlu ve ekonomik seyahat imkanı sunduğuna dikkati çekti. Öte yandan Bakan, seferlerin başlama tarihi ve bilet fiyatlarını açıkladı. Peki, Doğu Ekspresi bilet satış fiyatı ne kadar?
Turistik Doğu Ekspresi için bilet satışları başladı. Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin seyahatseverlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi haline geldiğini belirterek, "Bu yıl Turistik Doğu Ekspres seferleri 11 Aralık'ta başlayacak, bilet satışları bugün başladı." ifadelerini kullandı. İşte, Doğu Ekspresi bilet satış fiyatı...