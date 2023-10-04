Doğu Karadeniz’de sağanak | Dereler taştı, yollar kapandı

Doğu Karadeniz’de sağanak yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle, Rize, Artvin ve Trabzon’un doğu ilçelerinde dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Rize-Güneysu yolunda 8 metre derinliğinde çukur oluştu. Bölgede yağışlar sürerken, AFAD ve AKUT ekipleri teyakkuz halinde bekletiliyor.

Doğu Karadeniz’de sağanak | Dereler taştı, yollar kapandı - 1

Rize, Artvin ve Trabzon’un doğu ilçesi Of’ta dün öğleden sonra başlayan sağanak, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar çöktü.

Ekipler, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşın teyakkuz halinde bekliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Doğu Karadeniz’de sağanak | Dereler taştı, yollar kapandı - 2

Rize’de dün saat 16.00 sıralarında etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçelerde debisi yükselen dere ve ırmaklar taştı, bazı yerleşim yerlerini su bastı. Yamaçtan kopup yola akan toprak, ağaç ve irili ufaklı taş kütleleri, ilçelerdeki köylere giden yolları ulaşıma kapattı.

İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışması yaparken, birçok köyde elektrik kesintisi de yaşandı, bazı evleri su bastı, bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü.

Doğu Karadeniz’de sağanak | Dereler taştı, yollar kapandı - 3

Heyelan ve suyun sürüklediği birçok araçta hasar oluştu. Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde bir ev, heyelan riskine karşı tahliye edildi. İlçede derelerden sahile odun ve ağaç parçaları sürüklendi. Vatandaşlar, sabah saatlerinde gittikleri sahilden kışlık odun ihtiyacı için ağaç parçalarını toplamaya başladı.

Doğu Karadeniz’de sağanak | Dereler taştı, yollar kapandı - 4

GÜNEYSU’DA YOL ÇÖKTÜ

Rize’de sel ve heyelana neden olan sağanak nedeniyle Askoroz Deresi’nde su debisinin artması sonucu Rize - Güneysu karayolunun 2’nci kilometresinde çökme meydana geldi.

Doğu Karadeniz’de sağanak | Dereler taştı, yollar kapandı - 5

Yolda 7 metre genişlik ve 8 metre derinliğinde çukur oluşurken, olay anında şans eseri kaza yaşanmadı. Bölgede önlem alan ekipler, yolu ulaşıma kapattı. Ulaşım iç yollardan sağlanırken, Güneysu - Rize yolunda çökme yaşandı.

Doğu Karadeniz’de sağanak | Dereler taştı, yollar kapandı - 6

Rize Belediyesi, yağışların getirdiği taşkın ve heyelanlara ilişkin açıklama yaptı.

Herhangi bir ölü ve yaralanmanın yaşanmadığının belirtildiği açıklamada, AFAD ve AKUT ekiplerinin teyakkuz halinde bekletildiği belirtildi.

Doğu Karadeniz’de sağanak | Dereler taştı, yollar kapandı - 7

Artvin’de ise Merkez, Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde dün öğleden sonra etkisini arttıran yağış, taşkın ve heyelanlara neden oldu.

Sağanak nedeniyle ilçelerde debisi yükselen dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Tarım arazileri zarar gördü. Birçok köyde elektrikler kesildi.

Arhavi ilçesinde tarihi Çifte köprüler yol güzergahındaki taş ocağı mevkisinde heyelan meydana geldi.
Doğu Karadeniz’de sağanak | Dereler taştı, yollar kapandı - 8

Kentte kıyı kesimlerde yağmur devam ederken, Şavşat Arpalı köyü yaylasında kar yağışı başladı.

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