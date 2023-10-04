Doğu Karadeniz’de sağanak | Dereler taştı, yollar kapandı
Doğu Karadeniz’de sağanak yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle, Rize, Artvin ve Trabzon’un doğu ilçelerinde dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Rize-Güneysu yolunda 8 metre derinliğinde çukur oluştu. Bölgede yağışlar sürerken, AFAD ve AKUT ekipleri teyakkuz halinde bekletiliyor.
Rize, Artvin ve Trabzon’un doğu ilçesi Of’ta dün öğleden sonra başlayan sağanak, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar çöktü.
Ekipler, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşın teyakkuz halinde bekliyor.