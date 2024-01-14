Doğu Karadeniz’deki tehlike 3 kat arttı: “En ufak bir taş düşmesi ihbar edilmeli”

“EN UFAK TAŞ DÜŞMESİ İHBAR EDİLMELİ”

Sürücü ve vatandaşları, en ufak bir taş düşmesini bile ihbar etmeleri konusunda uyaran Kaya, “Bu olayın akabinde daha büyük kaya düşme riskinin olması muhtemeldir. İlgili kurumlarımız, kaya düşmesi olaylarının gözlemlendiği arazilerde önlemler almaktadırlar. Genellikle çelik hasırlarla kaplama, askıda kalan ve düşme riski olan blokların profesyonel dağcılar tarafından temizlenmesi ya da hidrolik ekipmanlarla tıraşlanması, püskürtme betonlarla desteklenmesi, kaya cıvataları ile sabitlemesi şeklinde gerekli önlemler alınmaktadır.” ifadelerini kullandı.