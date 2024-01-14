Doğu Karadeniz’deki tehlike 3 kat arttı: “En ufak bir taş düşmesi ihbar edilmeli”

Artvin’de heyelan kaynaklı kaya düşme vakaları geçen yıla oranla 3 kat arttı. Uzmanları bu artışın küresel iklim değişikliği kaynaklı olduğu görüşünde. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayberk Kaya, “Sular, kaya kütlelerinin içine ve çatlaklara sızarak kaya düşmesine neden oluyor.” dedi.

Doğu Karadeniz’deki tehlike 3 kat arttı: “En ufak bir taş düşmesi ihbar edilmeli” - 1

Doğu Karadeniz’de küresel iklim değişikliğinin etkileri ile görülen ani, lokal ve şiddetli yağışlar, özellikle kara yollarının geçtiği sarp yamaçlarda heyelanlara neden oluyor.

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Doğu Karadeniz’deki tehlike 3 kat arttı: “En ufak bir taş düşmesi ihbar edilmeli” - 2

Heyelanla yamaçtan kopan toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçaların kara yoluna akması, sürücülere korku dolu anlar yaşatıyor.

Doğu Karadeniz’deki tehlike 3 kat arttı: “En ufak bir taş düşmesi ihbar edilmeli” - 3

AFAD verilerine göre Artvin’de, heyelan kaynaklı kaya düşme vakaları geçen yıla oranla daha 2024’ün ilk ayı bitmeden 3 kat artıp, 21’e yükseldi.

Kaya düşmelerine karşı devreye alınan endüstriyel dağcılar, yamaçta askıda olan riski kayaları temizlerken, çelik örgü serilen bölgelerde de önlemler arttırılıyor.
Doğu Karadeniz’deki tehlike 3 kat arttı: “En ufak bir taş düşmesi ihbar edilmeli” - 4

2023’TE 7 HEYELAN YAŞANDI

Heyelanlardaki artışı değerlendiren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayberk Kaya, küresel ısınmaya dikkat çekti.

Doğu Karadeniz’deki tehlike 3 kat arttı: “En ufak bir taş düşmesi ihbar edilmeli” - 5

Küresel ısınmanın, iklimlerde tutarsızlıklar oluşturduğunu söyleyen Kaya, “Sular, kaya kütlelerinin içine ve çatlaklara sızarak kaya düşmesine neden oluyor. Yağışların artması ile bu olayların da yoğun şekilde gözlemlenmesi olasıdır. Artvin genelini dikkate alacak olursak; 2023 yılı içerisinde 5’i kaya düşmesiyle 7 heyelan olayı gözlemlenmiştir. Yağışların bu şekilde artması durumunda, bu olaylarında yoğun bir şekilde gözlemlenmesi olasıdır.” şeklinde konuştu.

Doğu Karadeniz’deki tehlike 3 kat arttı: “En ufak bir taş düşmesi ihbar edilmeli” - 6

“EN UFAK TAŞ DÜŞMESİ İHBAR EDİLMELİ”

Sürücü ve vatandaşları, en ufak bir taş düşmesini bile ihbar etmeleri konusunda uyaran Kaya, “Bu olayın akabinde daha büyük kaya düşme riskinin olması muhtemeldir. İlgili kurumlarımız, kaya düşmesi olaylarının gözlemlendiği arazilerde önlemler almaktadırlar. Genellikle çelik hasırlarla kaplama, askıda kalan ve düşme riski olan blokların profesyonel dağcılar tarafından temizlenmesi ya da hidrolik ekipmanlarla tıraşlanması, püskürtme betonlarla desteklenmesi, kaya cıvataları ile sabitlemesi şeklinde gerekli önlemler alınmaktadır.” ifadelerini kullandı.

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