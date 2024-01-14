Doğu Karadeniz’deki tehlike 3 kat arttı: “En ufak bir taş düşmesi ihbar edilmeli”
Artvin’de heyelan kaynaklı kaya düşme vakaları geçen yıla oranla 3 kat arttı. Uzmanları bu artışın küresel iklim değişikliği kaynaklı olduğu görüşünde. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayberk Kaya, “Sular, kaya kütlelerinin içine ve çatlaklara sızarak kaya düşmesine neden oluyor.” dedi.
Doğu Karadeniz’de küresel iklim değişikliğinin etkileri ile görülen ani, lokal ve şiddetli yağışlar, özellikle kara yollarının geçtiği sarp yamaçlarda heyelanlara neden oluyor.