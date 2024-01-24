Doğum günü kutlamasından dönen Eda ve arkadaşlarının ölümünde yargılama başladı | Mahkeme emniyet kemeri için rapor istedi

“Arabayı biraz süratli kullanıyordum, sol şeritten ilerliyordum. Öndeki aracı geçmek isterken, sağ şeride geçmek istediğim sırada, önümdeki araç da sağ şeride geçince, ona vurmadan direğe vurdum.” diyen Duran, “Konuşacak fazla bir şey yok. Aracı sürerken emniyet kemerimi takmıştım. Eda ve Sıla’nın emniyet kemerleri takılı değildi. Sinan’ın oturduğu koltukta sahte toka vardı. İnegöl’e 100-120 kilometre hızla gidiyordum. 1 kilometre mesafede 3-4 kez şerit değiştirerek makas attım. Üzgünüm.” şeklinde konuştu.