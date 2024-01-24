Doğum günü kutlamasından dönen Eda ve arkadaşlarının ölümünde yargılama başladı | Mahkeme emniyet kemeri için rapor istedi

Bursa’da doğum günü kutlaması sonrası çıktıkları yolda, 3 gencin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin, otomobilin tutuklu sürücüsü Adem Duran’ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada, otomobili alkollü şekilde kullandığını itiraf eden Duran, “Arabayı bilincim açık şekilde kullandım. İnegöl'e 100-120 kilometre hızla gidiyordum. 1 kilometre mesafede 3-4 kez şerit değiştirerek makas attım.” dedi. Mahkeme heyeti, kaza sırasında yaşamını yitirenlerin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığına ilişkin rapor talep etti.

Doğum günü kutlamasından dönen Eda ve arkadaşlarının ölümünde yargılama başladı | Mahkeme emniyet kemeri için rapor istedi - 1

Bursa’da doğum günü kutlaması sonrası Eda Baykay ile arkadaşları Sıla Çelik ve Sinan Karakuş’un ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin yargılama başladı.

Kaza, 15 Ekim 2023’te saat 01.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Doğum günü kutlamasından dönen Eda ve arkadaşlarının ölümünde yargılama başladı | Mahkeme emniyet kemeri için rapor istedi - 2

Doğum gününü kent merkezinde kutlayan Eda Baykay ile arkadaşları Sıla Çelik, Sinan Karakuş ve Adem Duran, otomobil ile İnegöl ilçesine gitmek için yola çıktı.

Adem Duran’ın kullandığı 16 AFT 818 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak 50 metre savruldu.

Otomobil, önce trafik levhasına ardından beton aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki boş araziye düştü.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Doğum günü kutlamasından dönen Eda ve arkadaşlarının ölümünde yargılama başladı | Mahkeme emniyet kemeri için rapor istedi - 3

OTOMOBİLE SIKIŞAN 3 GENÇ ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Eda Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş’un yaşamını yitirdiğini belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarılan Adem Duran ise önce Kestel Devlet Hastanesi’ne ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altında alındı.
Doğum günü kutlamasından dönen Eda ve arkadaşlarının ölümünde yargılama başladı | Mahkeme emniyet kemeri için rapor istedi - 4

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Adem Duran’ın, kaza sırasında 1,10 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisteki ifadesinde, sol şeritte ilerlediği sırada önüne aniden başka bir otomobilin çıktığını söyleyen Duran, “Bunun üzerine sağ şeride geçtim. Önümdeki araba da sağ şeride geçti. Arabaya çarpmamak için direksiyonu kırınca hakimiyeti kaybettim.” dedi.

Doğum günü kutlamasından dönen Eda ve arkadaşlarının ölümünde yargılama başladı | Mahkeme emniyet kemeri için rapor istedi - 5

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hakkında taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Duran’ın yargılanmasına Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Doğum günü kutlamasından dönen Eda ve arkadaşlarının ölümünde yargılama başladı | Mahkeme emniyet kemeri için rapor istedi - 6

“EMNİYET KEMERİ TAKILI DEĞİLDİ”

Duruşmaya tutuklu sanık, kazada ölen Sıla Çelik ve Sinan Karakuş’un yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Eda Baykay’ın ailesinin katılmadığı duruşmada Adem Duran, aracı alkollü kullandığını itiraf etti, “Bilincim açıktı.” dedi.
Doğum günü kutlamasından dönen Eda ve arkadaşlarının ölümünde yargılama başladı | Mahkeme emniyet kemeri için rapor istedi - 7

“Arabayı biraz süratli kullanıyordum, sol şeritten ilerliyordum. Öndeki aracı geçmek isterken, sağ şeride geçmek istediğim sırada, önümdeki araç da sağ şeride geçince, ona vurmadan direğe vurdum.” diyen Duran, “Konuşacak fazla bir şey yok. Aracı sürerken emniyet kemerimi takmıştım. Eda ve Sıla’nın emniyet kemerleri takılı değildi. Sinan’ın oturduğu koltukta sahte toka vardı. İnegöl’e 100-120 kilometre hızla gidiyordum. 1 kilometre mesafede 3-4 kez şerit değiştirerek makas attım. Üzgünüm.” şeklinde konuştu.

Doğum günü kutlamasından dönen Eda ve arkadaşlarının ölümünde yargılama başladı | Mahkeme emniyet kemeri için rapor istedi - 8

SİNAN’IN BABASI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada Sinan Karakuş’un babası İsmail Karakuş, Adem Duran’dan şikayetçi olmazken, Sıla Çelik’in ailesi sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Doğum günü kutlamasından dönen Eda ve arkadaşlarının ölümünde yargılama başladı | Mahkeme emniyet kemeri için rapor istedi - 9

MAHKEME EMNİYET KEMERİ RAPORU İSTEDİ

Mahkeme heyeti, kaza sırasında yaşamını yitirenlerin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nden rapor istenmesine ve Adem Duran’ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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