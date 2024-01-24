Doğum günü kutlamasından dönen Eda ve arkadaşlarının ölümünde yargılama başladı | Mahkeme emniyet kemeri için rapor istedi
Bursa’da doğum günü kutlaması sonrası çıktıkları yolda, 3 gencin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin, otomobilin tutuklu sürücüsü Adem Duran’ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada, otomobili alkollü şekilde kullandığını itiraf eden Duran, “Arabayı bilincim açık şekilde kullandım. İnegöl'e 100-120 kilometre hızla gidiyordum. 1 kilometre mesafede 3-4 kez şerit değiştirerek makas attım.” dedi. Mahkeme heyeti, kaza sırasında yaşamını yitirenlerin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığına ilişkin rapor talep etti.
Bursa’da doğum günü kutlaması sonrası Eda Baykay ile arkadaşları Sıla Çelik ve Sinan Karakuş’un ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin yargılama başladı.Kaza, 15 Ekim 2023’te saat 01.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi.