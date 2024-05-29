Doğum gününde eşini katletti: "Yıkıldım çok pişmanım"

"YAŞ PASTA ALMAK İÇİN EVDEN ÇIKTIM"

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasında savunmasını yapan Uğur Cöddü, "Olay günü eşimin doğum günüydü. Yaş pasta almak için evden çıkmıştım. Bu sırada kayınpederim ile kayınbiraderim arayıp, 'Burcu'yu mevlide niye göndermedin' diye tehdit etti. Geri döndüğümde eşimin ailesi eve gelip, çocuklarımın kıyafetini topluyordu. İzin vermeyince arbede çıktı o sırada ağabeyim silahı alıp doldur boşalt yapıyordu. Elinden silahı alıp 2 el havaya ateş ettim. Burcu'yu görmedim. Rastgele ateş ettim. Kimi vurduğumu bilmiyorum. Eşimi öldürdüğümü polisten öğrendim. O anda yıkıldım çok pişmanım." dedi.



Sanık Cöddü'nün tutuksuz yargılanan babası Osman Cöddü ve ağabeyi Ünal Cöddü ise diğer sanıkların kendilerine saldırdığını iddia edip şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.