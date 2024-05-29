Doğum gününde eşini katletti: "Yıkıldım çok pişmanım"
Adana'da eşi Burcu Cöddü'yü doğum gününde silahla öldüren ve iki kayınbiraderini de yaralayan Uğur Cöddü, ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Cöddü, "Eşimin ailesiyle çıkan arbedede rastgele ateş ettim. Kimi vurduğumu bilmiyorum." dedi. Katil zanlısı, pişman olduğunu öne sürüp "Eşimi öldürdüğümü polislerden öğrenince yıkıldım." ifadelerini kullandı.
Adana'da iki çocuk annesi eşini doğum gününde katleden sanığın yargılanmasına başlandı.
Olay, 15 Mayıs 2023'te merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Burcu Cöddü, hasarlı araç alım-satım işi yapan eşi Uğur Cöddü ile yaşadığı geçimsizlik nedeniyle çocuklarını da alıp babasının evine gitti.
Her seferinde aile büyüklerinin araya girmesiyle Burcu Cöddü, çocuklarıyla eşi Uğur’un yanına döndü. Uğur Cöddü'nün, eşinin üzerine kredi çekmesi ve son olarak da eşini ailesinin düzenlediği mevlüde göndermemesi üzerine araları yeniden bozuldu.