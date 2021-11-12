Doktor Ayten Kartal Taş karatede dünya ikincisi oldu

Giresun Tirebolu'da Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Uzman Doktor Ayten Kartal Taş, İstanbul'daki Karate Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu. Taş, bir kadın ve doktor olarak bu sporla kendini daha güvende hissettiğini söyledi.

Haberler - İHA 12.11.2021 - 10:09

Doktor Ayten Kartal Taş karatede dünya ikincisi oldu - 1

İstanbul'da 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Shotokan Şampiyonası’nda Tirebolu Spor Kulübü adına yarışan Uzman Doktor Ayten Kartal Taş, önemli bir başarıya imza atarak dünya ikincilik madalyası aldı.

Doktor Ayten Kartal Taş karatede dünya ikincisi oldu - 2

GÜNDÜZ SAĞLIK MERKEZİNDE, AKŞAM ANTRENMANDA

Gündüz Aile Sağlığı Merkezi'nde doktor olarak görev yapan, akşamları ise salona giderek antrenman yapan Taş, Uzakdoğu sporlarıyla hem doktor hem de bir kadın olarak kendini güvende hissettiğini söyledi.

Doktor Ayten Kartal Taş karatede dünya ikincisi oldu - 3

Bir doktor olarak görevinin koruyucu sağlık hizmeti sunmak olduğunu ifade eden Ayten Kartal Taş, Tirebolu'da 1 No'lu Yeniköy Aile Sağlığı Merkezi'nde uzman doktor olarak görev yaptığını hatırlattı.

Doktor Ayten Kartal Taş karatede dünya ikincisi oldu - 4

Taş, ''Bir kadın ve doktor olarak bu sporla kendimi daha güvende hissediyorum. Gündüz hastanede mesaimi yaptıktan sonra akşamları da salona giderek antrenman yapıyorum” dedi.

Doktor Ayten Kartal Taş karatede dünya ikincisi oldu - 5

''HEDEFİMİZ BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELMEK''

Karate Antrenörü Ercan Kara ise ”Bir doktor ve sporcusu olarak Ayten Kartal Taş ile gurur duyuyoruz. Geçen hafta İstanbul’da yapılan Dünya Shotokan Karate Şampiyonası’nda ikinci oldu. Bundan sonraki hedefimiz 2022 yılında yapılacak olan Karate Şampiyonası'nda birinci sıraya yükselmektir'' dedi.

Doktor Ayten Kartal Taş karatede dünya ikincisi oldu - 6

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