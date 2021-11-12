Doktor Ayten Kartal Taş karatede dünya ikincisi oldu

Haberler - İHA 12.11.2021 - 10:09
İstanbul'da 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Shotokan Karate Şampiyonası’nda Tirebolu Spor Kulübü adına yarışan Uzman Doktor Ayten Kartal Taş, önemli bir başarıya imza atarak dünya ikincilik madalyası aldı.
Gündüz Aile Sağlığı Merkezi'nde doktor olarak görev yapan, akşamları ise salona giderek antrenman yapan Taş, Uzakdoğu sporlarıyla hem doktor hem de bir kadın olarak kendini güvende hissettiğini söyledi.
Bir doktor olarak görevinin koruyucu sağlık hizmeti sunmak olduğunu ifade eden Ayten Kartal Taş, Giresun Tirebolu'da 1 No'lu Yeniköy Aile Sağlığı Merkezi'nde uzman doktor olarak görev yaptığını hatırlattı.
Taş, ''Bir kadın ve doktor olarak bu sporla kendimi daha güvende hissediyorum. Gündüz hastanede mesaimi yaptıktan sonra akşamları da salona giderek antrenman yapıyorum” dedi.
Karate Antrenörü Ercan Kara ise ”Bir doktor ve sporcusu olarak Ayten Kartal Taş ile gurur duyuyoruz. Geçen hafta İstanbul’da yapılan Dünya Shotokan Karate Şampiyonası’nda ikinci oldu. Bundan sonraki hedefimiz 2022 yılında yapılacak olan Karate Şampiyonası'nda birinci sıraya yükselmektir'' dedi.