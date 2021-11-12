Doktor Ayten Kartal Taş karatede dünya ikincisi oldu

GÜNDÜZ SAĞLIK MERKEZİNDE, AKŞAM ANTRENMANDA

Gündüz Aile Sağlığı Merkezi'nde doktor olarak görev yapan, akşamları ise salona giderek antrenman yapan Taş, Uzakdoğu sporlarıyla hem doktor hem de bir kadın olarak kendini güvende hissettiğini söyledi.