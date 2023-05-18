Doktor çiftin SMA'lı bebekleri için zamanla yarışı

SEVİNÇLERİ SADECE 5 GÜN SÜRDÜ

Dr. İsmet Canpunar, "Yaklaşık bir ay önce dünyalar tatlısı bir kızımız dünyaya geldi. Hastaneden bir gün sonra taburcu olurken topuk kanı alındı ve eve gittik. Harika, eşi benzeri olmayan bir 5 gün geçirdik. Ama daha sonra Halk Sağlığı tarafından arandık ve maalesef SMA testinin pozitif olduğunu öğrendik. Doktor olmamıza rağmen ne yapacağımızı, ne düşüneceğimizi bilemedik. SMA bizim okulda sadece kitaplarda okuduğumuz bir hastalıktı. Ama maalesef o an bizim başımıza gelmişti. İleri testleri yaptırdık, genetik testler yaptırdık ve maalesef tanı kesinleşti. İnsan ne hissedeceğini, ne düşüneceğini bilemiyor gerçekten. Böyle bir şeyin başımıza geleceğini hiç düşünemezdik" dedi.