Doktorlardan Ekrem Karakaya cinayetine tepki eylemi

Sağlık çalışanları, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede bir hasta yakını tarafından öldürülmesini protesto etti. Birçok ilde eylem düzenlendi. İstanbul'da sağlık çalışanlarının Çapa'dan İl Sağlık Müdürlüğü'ne ''toplu yürüyüşlerine'' izin verilmedi. Göstericiler gruplar halinde yürüdü.

Haberler - NTV Haber - DHA 07.07.2022 - 14:06 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 14:27

Doktorlardan Ekrem Karakaya cinayetine tepki eylemi - 1

, hastanede görevi başındayken silahlı saldırının hedefi olan Ekrem Karakaya'nın yasını tutuyor.

Doktorlardan Ekrem Karakaya cinayetine tepki eylemi - 2

Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından sağlık çalışanları 2 günlük iş bırakma kararı almıştı.

Doktorlardan Ekrem Karakaya cinayetine tepki eylemi - 3

Bugün saat 09.00'da 15 dakika eylem yapıldı. Tıp Fakültesi'nde de protesto vardı.

Doktorlardan Ekrem Karakaya cinayetine tepki eylemi - 4

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara tepki gösterildi. Önlemlerin artırlmasını istendi.

Doktorlardan Ekrem Karakaya cinayetine tepki eylemi - 5

Grup, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürümek istedi ancak polis barikatı ile karşılaştı. Tansiyon yükseldi, arbede çıktı.

Doktorlardan Ekrem Karakaya cinayetine tepki eylemi - 6

Polis ekipleri gruba biber gazıyla müdahale etti. Yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Doktorlardan Ekrem Karakaya cinayetine tepki eylemi - 7

BURSA

Bursa'da da sağlık çalışanları giydikleri siyah önlüklerle protesto gösterisi düzenledi.

Doktorlardan Ekrem Karakaya cinayetine tepki eylemi - 8
Doktorlardan Ekrem Karakaya cinayetine tepki eylemi - 9

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya 47 yaşındaydı, 7 ve 8 yaşlarında iki kızı vardı. Doktor Karakaya, Konya Şehir Hastanesi'nde görevliydi.

Anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren bir kadın hastanın oğlu olan Hacı Mehmet Akçay, doktorun peşini bırakmadı.

Doktorlardan Ekrem Karakaya cinayetine tepki eylemi - 10

Akçay, annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttu, bir ay sonra tabancayla hastaneye gitti, doktoru başından vurarak öldürdü.

Ardından hayatına son veren 39 yaşındaki saldırgan, Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

Zanlının, belinden rahatsız olduğunu söyleyip izin alarak saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER