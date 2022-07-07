Doktorlardan Ekrem Karakaya cinayetine tepki eylemi

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya 47 yaşındaydı, 7 ve 8 yaşlarında iki kızı vardı. Doktor Karakaya, Konya Şehir Hastanesi'nde görevliydi.

Anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren bir kadın hastanın oğlu olan Hacı Mehmet Akçay, doktorun peşini bırakmadı.