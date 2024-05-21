Dolandırıcıların ekspertizdeki oyununa dikkat! Sahte rapor için ikiz araçla plaka değiştiriyorlar

Dolandırıcılar, ikinci el otomobil sektöründe araçların ekspertiz raporunu temiz göstermek için plaka değişimi ile ikiz araç yöntemini kullanılıyor. Alınan bu raporla birlikte araçların kusurları gizlenerek kusursuz olarak satışa sunuluyor. Uzmanlar, mağduriyetin önüne geçilmesi için güncel rapor, şaşi ve araç beyin kontrolü yaptırılması konusunda uyardı.

Dolandırıcıların ekspertizdeki oyununa dikkat! Sahte rapor için ikiz araçla plaka değiştiriyorlar - 1

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte kısmi hareketlenme sürecine giren ikinci el otomobil sektöründe yeni dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmaya başladı.

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Dolandırıcıların ekspertizdeki oyununa dikkat! Sahte rapor için ikiz araçla plaka değiştiriyorlar - 2

Dolandırıcılar; parçası değişmiş, boyalı veya kilometre sorunu olan araçları daha gösterişli hale getirmek adına ikiz araç yöntemine başvuruyor.

Dolandırıcıların ekspertizdeki oyununa dikkat! Sahte rapor için ikiz araçla plaka değiştiriyorlar - 3

Rapor düzenlenecek araç ile aynı marka, model ve renkte olan normal bir aracı plaka değişikliği yaparak ekspertize getiren dolandırıcılar, satışı yapılacak araç sağlammış gibi sahte bir rapor alıyor. 

Alınan bu raporla birlikte araçların kusurları gizlenerek kusursuz olarak satışa sunuluyor.

Dolandırıcıların ekspertizdeki oyununa dikkat! Sahte rapor için ikiz araçla plaka değiştiriyorlar - 4

"MAĞDUR EDİYORLAR"

Araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan oto ekspertiz uzmanı dolandırıcıların son zamanlarda trend hale getirdiği yöntemi anlattı.

Dolandırıcıların ekspertizdeki oyununa dikkat! Sahte rapor için ikiz araçla plaka değiştiriyorlar - 5

“Gösterilen araçtan farklı bir araç getiriliyor. Aynı model aynı marka araçları bulup kötü aracın plakasını değiştirerek başka bir araca plakayı takıp getirenler oluyor. Buradan temiz, boyasız raporu alarak daha sonra bu aracın plakasını tekrar değiştirerek vatandaşları mağdur ediyorlar." ifadelerini kullanan ekspertiz uzmanı şöyle devam etti:

"Başka bir aracın kötü yönlerini gizlemek için bu yapılan işlemler dolandırıcılığa giriyor. Biz bunlara bakarken önce belge üzerinden şaşi ve motor numaralarını kontrol ediyoruz. Daha sonra motor üzerinde veya araç üzerinde bulunan numaraları karşılaştırıyoruz. Aracın kasasında bulunan şaşi herhangi bir kesme veya kaynak işlemi yoksa bu sağlam bir araç olduğunu göstermektedir. Aracın beynine bilgisayar ile bağlanarak son kontrolleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmasını bir nebze engellemiş oluyoruz. Dolandırıcı dediğimiz insanlara bu fırsatı vermiyoruz. Bunun için güvenilen ekspertizlerin tercih edilmesini öneriyoruz."

Dolandırıcıların ekspertizdeki oyununa dikkat! Sahte rapor için ikiz araçla plaka değiştiriyorlar - 6

Kontrolleri yapılacak aracın sadece plaka üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken uzman, “Plaka 5 dakika içerisinde sökülür. Bu plaka başka araca takılırsa o araç olarak değerlendiriyorlar. Plakadaki araç da halbuki o araç değildir. Onun için her zaman şaşi numarasındaki araç kontrol edilmeli. Ruhsatta yazan araç baz alınır. Bu yolsuzluk varsa bunu araç alacak kişiye kesinlikle söyler, emniyet birimlerine de haber veririz. Bu konuda kimseyi yanıltmamak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Dolandırıcıların ekspertizdeki oyununa dikkat! Sahte rapor için ikiz araçla plaka değiştiriyorlar - 7
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