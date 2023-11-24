Dolandırılan Arda Turan parasını Bitcoin'e yatırsaydı ne kadar gelir elde edecekti?

Özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek gelir vaadiyle dolandırmasının yankıları sürüyor. Arda Turan'ın 13 milyon 900 bin TL ile fona en fazla para yatıran isimlerden biri olduğu belirtilirken ünlü futbolcu, yüksek meblağı Bitcoin'de değerlendirseydi parasının bugünkü değeri 31 milyon 215 bin dolar (899,7 milyon TL) olacaktı.

Dolandırılan Arda Turan parasını Bitcoin'e yatırsaydı ne kadar gelir elde edecekti? - 1

Futbol dünyasının ünlü isimlerini, yüksek getiri vaadiyle dolandıran eski banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dolandırılan Arda Turan parasını Bitcoin'e yatırsaydı ne kadar gelir elde edecekti? - 2

Sanık Erzan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde pazartesi günü çıktığı duruşmada, “Faiz adı altında bu insanların aza tamah etmemeleri, çok kazanmak istemeleri beni bu hale soktu.” dedi.

Dolandırılan Arda Turan parasını Bitcoin'e yatırsaydı ne kadar gelir elde edecekti? - 3

Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, 13 milyon 900 bin dolarla fona en çok para yatıran ve 7 milyon 500 bin dolarla en çok para kaybeden isim olarak öne çıkıyor.

Turan ve diğer isimlerin, 2022 yılı Aralık ayından itibaren bu fona para yatırdıkları belirtiliyor.

Dolandırılan Arda Turan parasını Bitcoin'e yatırsaydı ne kadar gelir elde edecekti? - 4

NE KADAR GETİRİ ELDE EDECEKTİ?

Arda Turan söz konusu parayı, yılbaşı itibarıyla bilinen yatırım araçlarında değerlendirmeyi tercih etseydi parasının ne kadar getiri elde edeceği hesaplandı.

Dolandırılan Arda Turan parasını Bitcoin'e yatırsaydı ne kadar gelir elde edecekti? - 5

Sözcü'de yer alan habere göre; 13 milyon 900 bin dolar, 2 Ocak 2023 kuruyla yaklaşık 260 milyon TL’ye denk geliyor.

Dolandırılan Arda Turan parasını Bitcoin'e yatırsaydı ne kadar gelir elde edecekti? - 6

Turan, parasını dolar olarak tutsaydı bugün elindeki paranın TL karşılığı yaklaşık 401,2 milyon TL olacaktı.

Dolandırılan Arda Turan parasını Bitcoin'e yatırsaydı ne kadar gelir elde edecekti? - 7

TL bazında getiri oranı, 2 Ocak-24 Kasım dönemi için yüzde 54,31’e ulaşacaktı.

Dolandırılan Arda Turan parasını Bitcoin'e yatırsaydı ne kadar gelir elde edecekti? - 8

BORSA

Turan, 260 milyon TL’sini 2 Ocak itibarıyla Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi hisselerine yatırsaydı bugün itibarıyla yüzde 39,7 oranında getiri elde edecekti ve bugün itibarıyla parası 363,1 milyon TL’ye denk gelecekti.

Dolar bazında ise yaklaşık 1,3 milyon dolar zarar edecekti.

Dolandırılan Arda Turan parasını Bitcoin'e yatırsaydı ne kadar gelir elde edecekti? - 9

EURO

Turan, 260 milyon TL’sini 2 Ocak itibarıyla Euro’ya çevirseydi, parasının bugün itibarıyla TL karşılığı 410,3 milyon TL olacaktı ve TL bazında getirisi yüzde 57,81’ye ulaşacaktı.

Dolandırılan Arda Turan parasını Bitcoin'e yatırsaydı ne kadar gelir elde edecekti? - 10

ALTIN

Turan, 260 milyon TL’sini 2 Ocak itibarıyla altına çevirseydi, parasının bugün itibarıyla TL karşılığı 437,8 milyon TL olacaktı ve TL bazında getirisi yüzde 68,37’ye ulaşacaktı.

Dolandırılan Arda Turan parasını Bitcoin'e yatırsaydı ne kadar gelir elde edecekti? - 11

BITCOIN

Turan 13 milyon 900 bin dolarını 2 Ocak’ta Bitcoin’e yatırsaydı, yaklaşık 832 Bitcoin alacaktı ve parasının bugünkü değeri 31 milyon 215 bin dolar (899,7 milyon TL) olacaktı.

Bu durumda Turan’ın dolar bazında getirisi yüzde 124, TL bazında yüzde 246 olacaktı.

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