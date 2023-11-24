Dolandırılan Arda Turan parasını Bitcoin'e yatırsaydı ne kadar gelir elde edecekti?

Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, 13 milyon 900 bin dolarla fona en çok para yatıran ve 7 milyon 500 bin dolarla en çok para kaybeden isim olarak öne çıkıyor.

Turan ve diğer isimlerin, 2022 yılı Aralık ayından itibaren bu fona para yatırdıkları belirtiliyor.