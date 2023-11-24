Dolandırılan Arda Turan parasını Bitcoin'e yatırsaydı ne kadar gelir elde edecekti?
Özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek gelir vaadiyle dolandırmasının yankıları sürüyor. Arda Turan'ın 13 milyon 900 bin TL ile fona en fazla para yatıran isimlerden biri olduğu belirtilirken ünlü futbolcu, yüksek meblağı Bitcoin'de değerlendirseydi parasının bugünkü değeri 31 milyon 215 bin dolar (899,7 milyon TL) olacaktı.
Futbol dünyasının ünlü isimlerini, yüksek getiri vaadiyle dolandıran eski banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor.