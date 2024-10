Dolandırılan depremzede kadına yeni protez

"BU KADAR HIZLI HAREKET EDİLECEĞİNİ BEKLEMİYORDUM"

Senem Ece Mazı ise Arsuz'dan geldiklerinden itibaren çok iyi ağırlandıklarını aktararak, "Her şey için Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Burası çok güzel. Daha önce gittiğim yerde böyle bir yer yoktu. Burada her oda ayrı ayrı alanlara bölünmüş, dizilmiş. Her noktada bilgili görevliler var, danışabiliyoruz. çok güzel, diğer yerlerin hiçbirine benzemiyor. Böyle bir yer beklemiyordum açıkçası. Ben bu kadar hızlı hareket edileceğini beklemiyordum. Oturmuş bir sistem var burada. Direkt ilgili birime ulaştım." diye konuştu.