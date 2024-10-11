Dolandırılan depremzede kadına yeni protez

Hatay'da dolandırıcılar, depremzede kadına 80 bin liralık ikinci el protezi 650 bin liraya satmış, protez bozulunca gerçek ortaya çıkmıştı. Mağduriyeti gidermek için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin devreye girdi. Depremzede anne, 10 gün içinde yeni protezine kavuşacak.

Dolandırılan depremzede kadına yeni protez - 1

Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan Senem Ece Mazı, eşi Doğan Mazı (41), kızı Derin Mazı (5) ve kayınvalidesi Naz Mazı'yı (72) birlikte yaşadıkları evin enkazında kaybetti.

Aynı binanın enkazından kendisi de 7 saat sonra kurtarılan Mazı'nın sağ ayağı ampute edildi.

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Dolandırılan depremzede kadına yeni protez - 2

İKİNCİ EL PROTEZ BACAK 650 BİN LİRAYA SATILMIŞTI

Senem Ece'nin ampute edilen bacağının yerine hayırsever bir vatandaşın desteğiyle 650 bin TL'ye protez bacak takıldı ancak protezin ikinci el olduğu ortaya çıktı.

Ece Mazı'nın mağduriyetinin basına yansıması sonrası durumu öğrenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Buğday Tanesi Ortez-Protez Merkezi'nde Mazı için yeni bir protez yapılması talimatını vererek, Gaziantep'e davet etti.

Dolandırılan depremzede kadına yeni protez - 3

Hatay'ın Arsuz ilçesinden kızıyla beraber Gaziantep'e getirilen Senem Ece Mazı, Ortez-Protez Merkezi'nde Başkan Fatma Şahin ile bir araya geldi.

Depremeze vatandaşlar için ücretsiz hizmet veren merkezde Senem Ece Mazı ve kızını ağırlayan Başkan Şahin, vicdanları sızlatan dolandırıcılık olayına karşı sessiz kalmayarak mağduriyetin en kısa sürede giderileceğini söyledi.

Dolandırılan depremzede kadına yeni protez - 4

10 GÜN İÇİNDE YENİ PROTEZ BACAĞINA KAVUŞACAK

Senem Ece Mazı'ya yapılacak tam donanımlı yeni protez için uzman teknikerler vücut yapısı, kilosu gibi teknik ölçümleri tamamladı.

Yapımına başlanan protez için 1 hafta içerisinde deneme soketiyle 2-3 saatlik yürüyüşle denemeler yapılacak. Rahatsız edici durumlar analiz edilerek giderilecek, 10 gün içerisinde yeni protezler takılacak.

Dolandırılan depremzede kadına yeni protez - 5

Buluşma sonrası açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tesisin büyük bir memnuniyet oluşturduğunu, içerisinde alanında ihtisaslaşmış, uzman kişilerin çalıştığını aktararak, "Bu iş severek yapılması gereken, sorumluluk isteyen bir iş. Uzmanlaşma gerektiriyor. Bu sistemi kurduktan sonra Ece kardeşimizin yaşadığı sorunu duyduk. İnanılır gibi değil. İnsani değerleri, azıcık vicdanı olan kişilerin yapmaması gereken şeylerin nasıl yaşandığını görüyoruz. Hızlıca Ece kardeşimize ulaştık.

Bundan sonraki süreçte yardımcı olmaya devam edeceğiz. Biz sadece Ece için değil, bütün Eceler için yapıyoruz. Bu konuda bize düşen ne varsa sizin emrinizdeyiz dedik. Hatay Arsuz'dan bugün getirdik Ece'yi. Buradaki hocamız teknik ve bilimsel olarak bakacak. Ece kardeşimize ne lazımsa halledeceğiz. Bundan önceki süreçte yaşananların bir daha yaşanmaması için bilinmesi gerekenler var. Çünkü bu durumlar maalesef bitmeyecek.

İyilerin kazandığı bir dünya için bu tür insanlarla da, kötülerle hukuki mücadelemizi yapmak durumundayız. Ece'nin bütün temel ihtiyaçlarını karşılayacağı bir yolculuğa çıkıyoruz." şeklinde konuştu.

Dolandırılan depremzede kadına yeni protez - 6

"BU KADAR HIZLI HAREKET EDİLECEĞİNİ BEKLEMİYORDUM"

Senem Ece Mazı ise Arsuz'dan geldiklerinden itibaren çok iyi ağırlandıklarını aktararak, "Her şey için Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Burası çok güzel. Daha önce gittiğim yerde böyle bir yer yoktu. Burada her oda ayrı ayrı alanlara bölünmüş, dizilmiş. Her noktada bilgili görevliler var, danışabiliyoruz. çok güzel, diğer yerlerin hiçbirine benzemiyor. Böyle bir yer beklemiyordum açıkçası. Ben bu kadar hızlı hareket edileceğini beklemiyordum. Oturmuş bir sistem var burada. Direkt ilgili birime ulaştım." diye konuştu.

Dolandırılan depremzede kadına yeni protez - 7
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