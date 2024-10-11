Dolandırılan depremzede kadına yeni protez
Hatay'da dolandırıcılar, depremzede kadına 80 bin liralık ikinci el protezi 650 bin liraya satmış, protez bozulunca gerçek ortaya çıkmıştı. Mağduriyeti gidermek için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin devreye girdi. Depremzede anne, 10 gün içinde yeni protezine kavuşacak.
Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan Senem Ece Mazı, eşi Doğan Mazı (41), kızı Derin Mazı (5) ve kayınvalidesi Naz Mazı'yı (72) birlikte yaşadıkları evin enkazında kaybetti.
Aynı binanın enkazından kendisi de 7 saat sonra kurtarılan Mazı'nın sağ ayağı ampute edildi.