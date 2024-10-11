Dolandırılan depremzede kadına yeni protez

Buluşma sonrası açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tesisin büyük bir memnuniyet oluşturduğunu, içerisinde alanında ihtisaslaşmış, uzman kişilerin çalıştığını aktararak, "Bu iş severek yapılması gereken, sorumluluk isteyen bir iş. Uzmanlaşma gerektiriyor. Bu sistemi kurduktan sonra Ece kardeşimizin yaşadığı sorunu duyduk. İnanılır gibi değil. İnsani değerleri, azıcık vicdanı olan kişilerin yapmaması gereken şeylerin nasıl yaşandığını görüyoruz. Hızlıca Ece kardeşimize ulaştık.

Bundan sonraki süreçte yardımcı olmaya devam edeceğiz. Biz sadece Ece için değil, bütün Eceler için yapıyoruz. Bu konuda bize düşen ne varsa sizin emrinizdeyiz dedik. Hatay Arsuz'dan bugün getirdik Ece'yi. Buradaki hocamız teknik ve bilimsel olarak bakacak. Ece kardeşimize ne lazımsa halledeceğiz. Bundan önceki süreçte yaşananların bir daha yaşanmaması için bilinmesi gerekenler var. Çünkü bu durumlar maalesef bitmeyecek.

İyilerin kazandığı bir dünya için bu tür insanlarla da, kötülerle hukuki mücadelemizi yapmak durumundayız. Ece'nin bütün temel ihtiyaçlarını karşılayacağı bir yolculuğa çıkıyoruz." şeklinde konuştu.