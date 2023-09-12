Dolmabahçe Sarayı'ndaki restorasyon bitiyor

770 METRE UZUNLUĞUNDA 6 METRE YÜKSEKLİĞİNDE DUVARLAR

Milli Saraylar Restorasyon Dairesi Başkanı Gökşen Yılmaz restorasyon ile ilgili bilgi verdi.

Yılmaz, “Dolmabahçe Sarayı 1856 yılında Sultan Abdülmecid döneminde inşaatı tamamlanmış bir yapıdır. Döneminin sosyal ve sanatsal etkinliklerini, değişimlerini kültürel yansımalarını mimari olarak da içinde barındıran bir yapıdır. Batılılaşma döneminin 19. yüzyılda yoğunlaştığı bir dönemde Boğaziçi Sahili'nde bir prestij sarayı olarak inşa edilmiştir. Aynı zamanda kentin hızla büyüyen silüetinde de değişime neden olmuştur. Topkapı Sarayı'nda zamanla ihtiyaçlara göre genişleyen bir yapılar topluluğu söz konusuyken, aksine Dolmabahçe Sarayı'nda önceden planlanan tamamen ihtiyaç dahilinde yapılmış bir ana yapı, yüksek duvarlarla çevrili bir yapı, mimari bütünlüğe sahiptir. Dolmabahçe Sarayı deniz tarafından yine Sanayi Devrimi'nin güzel yansımalarından olan zarif demir döküm parmaklıklarla çevriliyken, kara tarafından ise 770 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrilidir." dedi.