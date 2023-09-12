Dolmabahçe Sarayı'ndaki restorasyon bitiyor
Dolmabahçe Sarayı'nın dış bölümünde yer alan Saltanat Kapısı'nın da bulunduğu duvarlarda restorasyon çalışması devam ediyor. Milli Saraylar Başkanlığı'nın duvarların geleneksel Horasan harcı ve çeşitli enjeksiyonlar kullanılarak güçlendirildiği, restorasyon sürecinin ekim ayı sonunda tamamlanacağı öğrenildi.
Milli Saraylar Başkanlığı tarafından, Dolmabahçe Sarayı'nın dış bölümünde yer alan, Saltanat Kapısı'nın da bulunduğu, 770 metrelik orijinal duvarlarında Nisan ayında çalışma başlatılmıştı.