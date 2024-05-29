Dolu ile birlikte yağdı! Erimeyen cismin gizemi çözüldü
Muş'ta doluyla birlikte yağan ancak erimeyen yuvarlak cisimlerin sırrı çözüldü. Laboratuvarda yapılan incelemeye göre, bu maddenin poliüretan yani plastik olduğu görüldü. Cismin hava akımıyla birlikte atmosfere karıştığı belirlendi.
Muş'ta yoğun dolu yağışı sırasında yere düşen ve erimeyen cisimler, birçok vatandaşın dikkatini çekmişti.
Dolu taneleri arasında bulunan ve sıradan dolu tanelerinden farklı olan bu cisimler, toplandıktan sonra incelenmek üzere laboratuvarlara gönderilmişti.