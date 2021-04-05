Dombili diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu

İHA 05.04.2021 - 12:06
Antalya'da kendisiyle 'dombili' diye dalga geçilen İbrahim Sel, sadece spor yaparak 59 kilo verdi.
135 kilodan 76 kiloya düşen Sel, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmeleri 40-44 yaş klasik vücut geliştirme açık siklet kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.
Orman Bölge Müdürlüğünde kamu personeli olduğunu dile getiren İbrahim Sel, 8 yıl önce 135 kilo olduğunu ve zayıflamaya karar verdiğini anımsattı.
Araştırmalar yaptığını ve çevresinden mide küçültme ameliyatı olması yönünde telkinler verildiğini ifade eden Sel, “ 135 kiloydum, ayakkabı bağcığımı bile zor bağlıyor, merdivenleri çıkamıyordum. Nefes nefese kalıyor, üzerime kıyafetlerin en büyüğünü bile zor buluyordum. Sosyal ortamında dalga geçmeler, dombilik gel, dombilik git’ deniliyordu” diye konuştu.