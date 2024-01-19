Dragon kapsülü uzay istasyonuna ne zaman, saat kaçta kenetlenecek? Gezeravcı'nın yer aldığı uzay yolcuğu programının ayrıntılar
Türkiye'nin günlerdir beklediği uzay yolculuğu başladı. 1,5 gün sürecek yolculuğun ardından İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ve 3 takım arkadaşı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak. Peki, Dragon kapsülü uzay istasyonuna ne zaman, saat kaçta kenetlenecek? İşte Gezeravcı'nın yer aldığı uzay yolcuğu programının ayrıntılar...
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.
SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) planlandığı gibi fırlatıldı.