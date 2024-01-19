Dragon kapsülü uzay istasyonuna ne zaman, saat kaçta kenetlenecek? Gezeravcı'nın yer aldığı uzay yolcuğu programının ayrıntılar

Türkiye'nin günlerdir beklediği uzay yolculuğu başladı. 1,5 gün sürecek yolculuğun ardından İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ve 3 takım arkadaşı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak. Peki, Dragon kapsülü uzay istasyonuna ne zaman, saat kaçta kenetlenecek? İşte Gezeravcı'nın yer aldığı uzay yolcuğu programının ayrıntılar...

Dragon kapsülü uzay istasyonuna ne zaman, saat kaçta kenetlenecek? Gezeravcı'nın yer aldığı uzay yolcuğu programının ayrıntılar - 1

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) planlandığı gibi fırlatıldı.

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Dragon kapsülü uzay istasyonuna ne zaman, saat kaçta kenetlenecek? Gezeravcı'nın yer aldığı uzay yolcuğu programının ayrıntılar - 2

KENETLENME TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU

Falcon 9'un Dragon kapsülünden ayrılmasının ardından devreye giren Merlin uzay boşluğu motoru, kapsülün ISS'e ulaşmasında kapsüle güç sağlayacak.

İlk Türk astronot Gezeravcı'yı da taşıyan Dragon kapsülünün ABD yerel saatiyle Cumartesi sabahı 05.15 (TSİ 13.15) civarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na varması hedefleniyor. Buna göre uzay yolcularının ISS'e ulaşmaları için yaklaşık 36 saatlik bir yolculuk süreleri olacak.

Dragon kapsülü uzay istasyonuna ne zaman, saat kaçta kenetlenecek? Gezeravcı'nın yer aldığı uzay yolcuğu programının ayrıntılar - 3

Yolculukla ilgili güncel bilgileri X hesabından paylaşan SpaceX firması, Ax-3 misyonunun uzay yolculuğunun "https://www.spacex.com/follow-dragon" linkinden takip edilebileceği bilgisini paylaştı.

Dragon kapsülü uzay istasyonuna ne zaman, saat kaçta kenetlenecek? Gezeravcı'nın yer aldığı uzay yolcuğu programının ayrıntılar - 4

ÇALIŞMALAR 14 GÜN SÜRECEK 

Gerçekleştirdiği uzay yolculuğuyla "ilk Türk astronot" ünvanını da alan Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak. Gezeravcı, mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi alanlarda bilimsel projeler üzerinde deneyler yapacak.


Dragon kapsülü uzay istasyonuna ne zaman, saat kaçta kenetlenecek? Gezeravcı'nın yer aldığı uzay yolcuğu programının ayrıntılar - 5

TSİ Cumartesi öğle saatlerinde ISS'e varması hedeflenen Ax-3 misyonunun diğer üyeleri de, burada daha önceden belirlenen çok sayıda ve farklı alanlarda bilimsel çalışmalara imza atacaklar.

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