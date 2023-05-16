DSİ işçi alımı kurası ne zaman? İşte DSİ işçi alımı kura tarihi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuru süreci devam ederken kura tarihi de merak konusu oldu. Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Peki, DSİ işçi alımı kurası ne zaman? İşte DSİ işçi alımı kura tarihi...

DSİ işçi alımı kurası ne zaman? İşte DSİ işçi alımı kura tarihi - 1

DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere çeşitli alanlarda 819 sürekli işçi alınacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "Açık Kamu İş İlanları" bölümünde belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr aracılığıyla yapabilecek. Söz konusu ilana başvurular için son gün 16 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

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DSİ işçi alımı kurası ne zaman? İşte DSİ işçi alımı kura tarihi - 2

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ

Her aday İŞKUR'da yayımlanan listedeki bir meslek koluna başvuru yapabilecek. Sınav öncesi, sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi, açık iş sayısının 4 katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 1 Haziran'da yapılacak.

DSİ işçi alımı kurası ne zaman? İşte DSİ işçi alımı kura tarihi - 3

Kurada belirlenen adaylara yazılı tebligat yapılmayacak. Bu adaylar 1 Haziran 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

DSİ işçi alımı kurası ne zaman? İşte DSİ işçi alımı kura tarihi - 4

SINAV BAŞARI PUANI

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.

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