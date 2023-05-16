DSİ işçi alımı kurası ne zaman? İşte DSİ işçi alımı kura tarihi

DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere çeşitli alanlarda 819 sürekli işçi alınacak.



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "Açık Kamu İş İlanları" bölümünde belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr aracılığıyla yapabilecek. Söz konusu ilana başvurular için son gün 16 Mayıs 2023 olarak belirlendi.