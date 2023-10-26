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Dul ve yetimler ne kadar ikramiye alacak? İşte 5 bin lira emekli ikramiye ödemesinde son bilgiler

TBMM Genel Kurulu'nda, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Bu gelişmenin ardından dul ve yetim hakkı olarak ikramiye alacak hak sahipleri, ne kadar ödeme yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, dul ve yetimler ne kadar ikramiye alacak?

Dul ve yetimler ne kadar ikramiye alacak? İşte 5 bin lira emekli ikramiye ödemesinde son bilgiler - 1

Kanunla 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek. Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak. İşte, 5 bin lira emekli ikramiye ödemesinde son bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Dul ve yetimler ne kadar ikramiye alacak? İşte 5 bin lira emekli ikramiye ödemesinde son bilgiler - 2

ÇALIŞAN EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

Dul ve yetimler ne kadar ikramiye alacak? İşte 5 bin lira emekli ikramiye ödemesinde son bilgiler - 3

DUL VE YETİMLER NE KADAR İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK?

5 bin lira ikramiye ödemesi, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak.


Dul ve yetimler ne kadar ikramiye alacak? İşte 5 bin lira emekli ikramiye ödemesinde son bilgiler - 4

Dul ve yetim aylığı alanlar ikramiye alacaklar, ancak hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye alınacak.

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

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