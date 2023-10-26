Dul ve yetimler ne kadar ikramiye alacak? İşte 5 bin lira emekli ikramiye ödemesinde son bilgiler
TBMM Genel Kurulu'nda, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Bu gelişmenin ardından dul ve yetim hakkı olarak ikramiye alacak hak sahipleri, ne kadar ödeme yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, dul ve yetimler ne kadar ikramiye alacak?
Kanunla 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek. Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak. İşte, 5 bin lira emekli ikramiye ödemesinde son bilgiler...