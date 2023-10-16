Dünya Astsubaylar Günü ne zaman? İşte Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri
Dünyada ve ülkemizde çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir gün olarak dikkat çeken Dünya Astsubaylar Günü, İlk olarak 2012'de TEMAD’ın kuruluş gününde kutlanmaya başlanmıştı. Bu özel günün bu yıl ne zaman olduğu merak konusu oldu. Öte yandan bu güne özel mesajlar da araştırılıyor. Peki, Astsubaylar günü ne zaman?
Dünya Astsubaylar Günü her yıl 17 Ekim tarihinde kutlanıyor. 2012'den bu yana, yabancı ülke büyükelçi ve askerî ataşeleri, siyasi liderleri, hükûmet mümessilleri ve astsubayların iştirakiyle her yıl kutlanan bu güne özel mesajlar sorgulanıyor. İşte, Dünya Astsubaylar Günü'ne özel mesajlar ve sözler...