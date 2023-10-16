Dünya Astsubaylar Günü ne zaman? İşte Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Dünyanın hiç bir yerinde yoktur ki, senin kadar cesaretli, senin kadar şerefli bir asker. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.



Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli faktör askeri kuvvetidir. Astsubaylar günümüz kutlu olsun.



Herkes kendi için çalışır, biz ise vatan için.. Biz Türk Astsubaylarız!



Dünya Astsubaylar Günü’nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.



Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye’nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye’yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.



Dünya Astsubaylar Günü’nü kutlar; sağlıklı, huzurlu ve barışın üstün geldiği bir yaşam dilerim.



