Dünya Astsubaylar Günü ne zaman? İşte Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri

Dünyada ve ülkemizde çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir gün olarak dikkat çeken Dünya Astsubaylar Günü, İlk olarak 2012'de TEMAD’ın kuruluş gününde kutlanmaya başlanmıştı. Bu özel günün bu yıl ne zaman olduğu merak konusu oldu. Öte yandan bu güne özel mesajlar da araştırılıyor. Peki, Astsubaylar günü ne zaman?

Dünya Astsubaylar Günü ne zaman? İşte Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri - 1

Dünya Astsubaylar Günü her yıl 17 Ekim tarihinde kutlanıyor. 2012'den bu yana, yabancı ülke büyükelçi ve askerî ataşeleri, siyasi liderleri, hükûmet mümessilleri ve astsubayların iştirakiyle her yıl kutlanan bu güne özel mesajlar sorgulanıyor. İşte, Dünya Astsubaylar Günü'ne özel mesajlar ve sözler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Dünya Astsubaylar Günü ne zaman? İşte Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri - 2

ASTSUBAYLAR GÜNÜ HAKKINDA

Astsubaylar Günü kutlama fikri Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkan Yardımcısı Yüksel Binici'nin fikri olarak ortaya çıktı.

Faal astsubaylık yıllarından beri böyle bir hayalin peşinde koşan Binici, bu fikrinin meslektaşları tarafından da benimsenmesi sonucu dünya astsubaylarının böyle bir güne sahip olmasını sağladı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin kuruluş günü olan 17 Ekim, "Dünya Astsubaylar Günü" ilk kez 2012'de kabul edildi ve kutlandı.

Dünya Astsubaylar Günü ne zaman? İşte Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri - 3

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Dünyanın hiç bir yerinde yoktur ki, senin kadar cesaretli, senin kadar şerefli bir asker. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli faktör askeri kuvvetidir. Astsubaylar günümüz kutlu olsun.

Herkes kendi için çalışır, biz ise vatan için.. Biz Türk Astsubaylarız!

Dünya Astsubaylar Günü’nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye’nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye’yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü’nü kutlar; sağlıklı, huzurlu ve barışın üstün geldiği bir yaşam dilerim.

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