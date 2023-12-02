Dünya Engelliler Günü ne zaman? (Dünya Engelliler Günü mesajları)

Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilen 3 Aralık Günü, engelli bireylerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak açısından önemli bir tarihtir. Bu anlamnlı günde birçok sosyal medya kullanıcısı Dünya Engelliler Günü etiketiyle paylaşım yapıyor. Dünya Engelliler Günü'nün tarihçesi ve "Engelliler Günü" mesajlarını derledik.

Dünya Engelliler Günü ne zaman? (Dünya Engelliler Günü mesajları) - 1

Dünya Engelliler Günü'nde pek çok açıdan farklı engellerin aslında engel olmadığına dikkat çekmek ve her engelin kendi içinde pek çok farklı sorunları olduğunu göstermek, engelli kişilerin katkılarını ve başarılarını hedef alan konular üzerinde durulmaktadır.

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan uluslararası bir farkındalık günüdür. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Hükûmet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema edinilmektedir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dünya Engelliler Günü ne zaman? (Dünya Engelliler Günü mesajları) - 2

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Zor olanı kolaylaştırmak bizim elimizde, farkına varın..."

"Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü"

"En büyük engel zihinlerde ve kalplerdedir.3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, engelli kardeşlerimize aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum."

Dünya Engelliler Günü ne zaman? (Dünya Engelliler Günü mesajları) - 3

"Hayatın önlerine çıkardığı zorluklara karşı mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günün, toplumda engellilelere yönelik farkındalığın artmasına ve daha fazla sorumluluk alınmasına vesile olmasını diliyorum."

"Sevginin aşamayacağı engel yoktur. Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya temennisiyle..."

"İçinde bulunduğumuz şu üç günlük dünya, hiçbir şey paylaşmaya engel değildir en büyük engel sevgisizliktir."

Dünya Engelliler Günü ne zaman? (Dünya Engelliler Günü mesajları) - 4

"Mutluluk engel tanımaz, hayatı paylaşıp, birbirimize destek olduğumuz sürece"

"Yüreği, vicdanı, merhameti engelli sağlam bedenli insanlar, fiziken engelli insanların merhametine ve insani vasıflarına erişemezler..."

"Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız. Bugün farkındalık günü, kutlama değil engellilerin yaşadığı sorunları farkında olmanız gerekiyor."

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