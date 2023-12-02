Dünya Engelliler Günü ne zaman? (Dünya Engelliler Günü mesajları)
Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilen 3 Aralık Günü, engelli bireylerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak açısından önemli bir tarihtir. Bu anlamnlı günde birçok sosyal medya kullanıcısı Dünya Engelliler Günü etiketiyle paylaşım yapıyor. Dünya Engelliler Günü'nün tarihçesi ve "Engelliler Günü" mesajlarını derledik.
Dünya Engelliler Günü'nde pek çok açıdan farklı engellerin aslında engel olmadığına dikkat çekmek ve her engelin kendi içinde pek çok farklı sorunları olduğunu göstermek, engelli kişilerin katkılarını ve başarılarını hedef alan konular üzerinde durulmaktadır.
Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan uluslararası bir farkındalık günüdür. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Hükûmet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema edinilmektedir.