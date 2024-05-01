Genç Zeliha’ya gözyaşlarıyla veda: 5 Mayıs’taki tura hazırlanıyordu

TURA HAZIRLANIYORDU

Amatör bisiklet sporucusu olduğu belirtilen Zeliha Güneş’in 5 Mayıs tarihinde Çanakkale’de düzenlenecek olan 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’na katılmak için antrenmanlar yaptığı ifade edildi.