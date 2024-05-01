Genç Zeliha’ya gözyaşlarıyla veda: 5 Mayıs’taki tura hazırlanıyordu

Çanakkale’de kamyonetin ölümüne yol açtığı üniversite öğrencisi Zeliha Güneş, memleketi Eskişehir’de toprağa verildi. Amatör bisiklet sporcusu olan genç Zeliha’nın 5 Mayıs’ta Çanakkale’de düzenlenecek olan 11’inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’na katılmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Genç Zeliha’ya gözyaşlarıyla veda: 5 Mayıs’taki tura hazırlanıyordu - 1

Çanakkale’de kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeliha Güneş, memleketi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Genç Zeliha’ya gözyaşlarıyla veda: 5 Mayıs’taki tura hazırlanıyordu - 2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3’ncü sınıf öğrencisi Zeliha Güneş’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine getirildi.

Güneş için Sivrihisar Ulu Camii’nde cenaze namazı kılındı.
Genç Zeliha’ya gözyaşlarıyla veda: 5 Mayıs’taki tura hazırlanıyordu - 3

Cenazeye, Zeliha Güneş’in annesi Gülsüm, babası Satılmış, ablası Merve ve kardeşi Çağrıbey Güneş’in yanı sıra yakınları katıldı.

Genç Zeliha’ya gözyaşlarıyla veda: 5 Mayıs’taki tura hazırlanıyordu - 4

Zeliha Güneş, cenazenin ardından gözyaşlarıyla Yenice Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Genç Zeliha’ya gözyaşlarıyla veda: 5 Mayıs’taki tura hazırlanıyordu - 5

TURA HAZIRLANIYORDU

Amatör bisiklet sporucusu olduğu belirtilen Zeliha Güneş’in 5 Mayıs tarihinde Çanakkale’de düzenlenecek olan 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’na katılmak için antrenmanlar yaptığı ifade edildi.

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