Genç Zeliha’ya gözyaşlarıyla veda: 5 Mayıs’taki tura hazırlanıyordu
Çanakkale’de kamyonetin ölümüne yol açtığı üniversite öğrencisi Zeliha Güneş, memleketi Eskişehir’de toprağa verildi. Amatör bisiklet sporcusu olan genç Zeliha’nın 5 Mayıs’ta Çanakkale’de düzenlenecek olan 11’inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’na katılmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.
Çanakkale’de kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeliha Güneş, memleketi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı.