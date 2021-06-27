Dünya sağlık çalışanları için Soçi'den Giresun'a yüzdüler

İHA 27.06.2021 - 12:50
Yüzme ekibinde yer alan eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ise 320 kilometrelik parkuru tamamlayarak dünya yüzme tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti.
Tüzmen "320 kilometre dünyada bugüne kadar yapılamayan bir ultra maratondu. Bunun Soçi ile Giresun arasında yapılması Giresun'un bize verdiği imkanlar ve ev sahipliğiyle oldu'' diye konuştu.
Çok zorlu zamanların da olduğunu belirten Tüzmen, ''Karadeniz'in Türk'ün bayrağına bakıp nasıl çırpındığını gördük. İki metrelik dalgalarla boğuşarak buralara geldik. Güzeldi'' dedi.
''Yıldızlar, ay, güneşin doğuşu hepsini yaşama imkanımız oldu. Yunusları beraber yüzerken izleme fırsatımız oldu. Bunların hepsi bence unutulmayacak değerler'' diyen Kürşad Tüzmen şöyle konuştu:
''Kendi kendimizle yüzleştik. Kendi kendimizi test ettik. Sınırlarımızın neler olduğunu görmeye çalıştık. Bu Soçi ve Giresun arasındaki 320 kilometrelik parkur, gerek Türk spor tarihinde gerek dünya yüzme tarihinde bir ilk.