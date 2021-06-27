Dünya sağlık çalışanları için Soçi'den Giresun'a yüzdüler

Rusya'nın Soçi kenti ile Giresun arasında düzenlenen 320 kilometrelik açık su yüzme maratonu tamamlandı. Dünyada bir rekor olma özelliği taşıyan maratonda 12 sporcu yaklaşık 6 günde Soçi'den Giresun'a ulaştı. Yüzme ekibinde yer alan eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, 320 kilometrelik parkuru tamamlayarak dünya yüzme tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

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İHA 27.06.2021 - 12:50

12 SPORCU KATILDI Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin işbirliğiyle düzenlenen 320 kilometrelik Uluslararası Soçi-Giresun Açık Su Yüzme Maratonu, 12 sporcunun Giresun'a ulaşmasıyla tamamlandı. "Dünya sağlık çalışanları ve dostluk için kulaçlar Karadeniz'de atılacak" sloganıyla düzenlenen maratona katılan Türk ve Rus sporculardan oluşan yüzme ekibi, 14 Haziran tarihinde Rusya'nın Soçi kentinden başlayarak bugün öğle saatlerinde Giresun'a ulaştı.

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı, İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, etkinliğin düzenlenmesinde katkısı ve emeği olan herkese teşekkür etti. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da, böyle bir etkinliğin Giresun'da sona ermesinden son derece mutlu olduğunu söyledi.

''DÜNYA YÜZME TARİHİNDE BİR İLK'' Yüzme ekibinde yer alan eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ise 320 kilometrelik parkuru tamamlayarak dünya yüzme tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti. Tüzmen "320 kilometre dünyada bugüne kadar yapılamayan bir ultra maratondu. Bunun Soçi ile Giresun arasında yapılması Giresun'un bize verdiği imkanlar ve ev sahipliğiyle oldu'' diye konuştu.

''ÇOK ZORLU ZAMANLARIMIZ OLDU'' Çok zorlu zamanların da olduğunu belirten Tüzmen, ''Karadeniz'in Türk'ün bayrağına bakıp nasıl çırpındığını gördük. İki metrelik dalgalarla boğuşarak buralara geldik. Güzeldi'' dedi.

''Yıldızlar, ay, güneşin doğuşu hepsini yaşama imkanımız oldu. Yunusları beraber yüzerken izleme fırsatımız oldu. Bunların hepsi bence unutulmayacak değerler'' diyen Kürşad Tüzmen şöyle konuştu: ''Kendi kendimizle yüzleştik. Kendi kendimizi test ettik. Sınırlarımızın neler olduğunu görmeye çalıştık. Bu Soçi ve Giresun arasındaki 320 kilometrelik parkur, gerek Türk spor tarihinde gerek dünya yüzme tarihinde bir ilk.

''GİRESUN'UN FINDIĞINI YEDİK, ÇAYINI İÇTİK VE PARKURU TAMAMLADIK'' Giresun'un fındığını yedik, çayını içtik ve enerjik bir şekilde tamamladık. Yaptığımız çalışmaların tamamı bizim gibi maratoncu olan gece gündüz hepimizin sağlığı için özen gösteren tüm dünyadaki sağlık çalışanları için bu maratonu düzenlemiştik.

Tüm dünya sağlık çalışanlarına buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Onlar olmasa bunları gerçekleştiremezdik."

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