Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

Mardin'in Midyat ilçesinden küçük yaşta ailesiyle Almanya'ya göç eden Süryani rahibe Hatune Doğan, 36 yıl sonra köyüne döndü. Köyüne dönmesiyle yeni evler yaptıran Doğan, gençler için de çeşitli kurslar açmayı istiyor.

DHA 02.10.2021 - 10:58

Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü - 1

Mardin'in Midyat ilçesindeki köylerinden, 15 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden Hatune Doğan (51) köyü İzbırak'a geri döndü.

Doğan, yazdığı 22 kitap ve yaptığı yardımlarla Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere birçok kurumdan ödül aldı.

Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü - 2
Rahibe Doğan, 36 yıl sonra geri geldiği köydeki eski evlerini onarıp restorasyonunu tamamlarken, Avrupa'dan aileleriyle birlikte köye gelecek çocuklar için de bir yüzme havuzu inşa etti.
Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü - 3

Türkçe ve Süryanicenin yanı sıra 12 dil daha öğrenen rahibe Hatune Doğan, yaptığı insani yardımlarla bugüne kadar 40'tan fazla ülke gezerek yoksullara, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara yardım etti.

Doğan, yaptığı yardımlar ve yazdığı kitaplar nedeniyle BM dahil birçok kurumdan ödül aldı.

Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü - 4

Babasının vefat etmeden önce 'köylerini tekrar eskisi gibi dolu olduğunu görseydim' demesi üzerine köye dönüş kararı aldı.

Doğan, köydeki eski evlerini onarıp restorasyonunu tamamlarken, bir de yeni ev inşa etti.

Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü - 5

Bir ilki gerçekleştirerek Avrupa'dan aileleriyle birlikte köye gelecek çocuklar ve gençler için bir yüzme havuzu da yaptırdı.

Doğan'ın köye geri dönerek ve evini onardığını gören 13 Süryani aile de köyde yeni evler inşa etti.

Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü - 6
Doğan, şimdi civar köylerdeki Süryani kızlarına çeşitli kurslar açmayı ve mesleki yeteneklerini geliştirmeleri için de hazırlıklara başladığını söyledi.
Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü - 7

'BURADA ESKİ HAYAT GERİ GELECEK'

Doğan, "Köye ilk dönen benim. Bu da eski evlerimiz. Ben burada doğdum. Evi yeniledim, yer altı suyu çıkartım. Gençlerin köyü sevmesi ve gelmesi için havuz yaptım. Vatanımızı seviyoruz. Dedelerimiz, halkımız burada vefat etti, kanlarını buraya döktüler. Bu tarlalar hep onların elleri ile yapıldı. Bize hazırladılar. Biz dönmek istiyoruz. Vatanımız burası" dedi.

Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü - 8

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