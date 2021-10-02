Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

Türkçe ve Süryanicenin yanı sıra 12 dil daha öğrenen rahibe Hatune Doğan, yaptığı insani yardımlarla bugüne kadar 40'tan fazla ülke gezerek yoksullara, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara yardım etti.

Doğan, yaptığı yardımlar ve yazdığı kitaplar nedeniyle BM dahil birçok kurumdan ödül aldı.