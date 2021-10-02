Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

DHA 02.10.2021 - 10:58
Mardin'in Midyat ilçesindeki köylerinden, 15 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden Hatune Doğan (51) köyü İzbırak'a geri döndü.
Doğan, yazdığı 22 kitap ve yaptığı yardımlarla Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere birçok kurumdan ödül aldı.
Türkçe ve Süryanicenin yanı sıra 12 dil daha öğrenen rahibe Hatune Doğan, yaptığı insani yardımlarla bugüne kadar 40'tan fazla ülke gezerek yoksullara, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara yardım etti.
Doğan, yaptığı yardımlar ve yazdığı kitaplar nedeniyle BM dahil birçok kurumdan ödül aldı.
Babasının vefat etmeden önce 'köylerini tekrar eskisi gibi dolu olduğunu görseydim' demesi üzerine köye dönüş kararı aldı.
Doğan, köydeki eski evlerini onarıp restorasyonunu tamamlarken, bir de yeni ev inşa etti.
Bir ilki gerçekleştirerek Avrupa'dan aileleriyle birlikte köye gelecek çocuklar ve gençler için bir yüzme havuzu da yaptırdı.
Doğan'ın köye geri dönerek ve evini onardığını gören 13 Süryani aile de köyde yeni evler inşa etti.
Doğan, "Köye ilk dönen benim. Bu da eski evlerimiz. Ben burada doğdum. Evi yeniledim, yer altı suyu çıkartım. Gençlerin köyü sevmesi ve gelmesi için havuz yaptım. Vatanımızı seviyoruz. Dedelerimiz, halkımız burada vefat etti, kanlarını buraya döktüler. Bu tarlalar hep onların elleri ile yapıldı. Bize hazırladılar. Biz dönmek istiyoruz. Vatanımız burası" dedi.